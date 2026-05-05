Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Μακρόν: Η ΕΕ έχει μηχανισμούς για να απαντήσει στους δασμούς Τραμπ για τα αυτοκίνητα
Μακρόν: Η ΕΕ έχει μηχανισμούς για να απαντήσει στους δασμούς Τραμπ για τα αυτοκίνητα
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η πάγια θέση της Γαλλίας είναι η σταθερότητα των εμπορικών σχέσεων επί τη βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Στην επιβολή δασμών του Τραμπ στα αυτοκίνητα αναφέρθηκε σήμερα από την Αρμενία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σχολιάζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει επιλογές για να απαντήσει στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.
Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για νέα αύξηση των δασμών ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η πάγια θέση της Γαλλίας είναι η σταθερότητα των εμπορικών σχέσεων επί τη βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τους μηχανισμούς για την λήψη αντιμέτρων σε περίπτωση επιβολής νέων αμερικανικών δασμών δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας ότι σε αυτή την περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας σύμμαχοι όπως η Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουν από τον εμπορικό πόλεμο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι πάγια θέση της Γαλλίας, από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών και η επιστροφή των διπλωματικών διαβουλεύσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού όλων των κρατών της περιοχής.
Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ιράν και ότι η μόνη δυνατή προοπτική είναι να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.
«Κάθε μονομερής στρατιωτική επιχείρηση είναι ένα σφάλμα που τροφοδοτεί την πολεμική σύγκρουση και οδηγεί στην κλιμάκωση της», δήλωσε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.
Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για νέα αύξηση των δασμών ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η πάγια θέση της Γαλλίας είναι η σταθερότητα των εμπορικών σχέσεων επί τη βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τους μηχανισμούς για την λήψη αντιμέτρων σε περίπτωση επιβολής νέων αμερικανικών δασμών δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας ότι σε αυτή την περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας σύμμαχοι όπως η Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουν από τον εμπορικό πόλεμο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι πάγια θέση της Γαλλίας, από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είναι η διακοπή όλων των εχθροπραξιών και η επιστροφή των διπλωματικών διαβουλεύσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού όλων των κρατών της περιοχής.
Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Ιράν και ότι η μόνη δυνατή προοπτική είναι να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.
«Κάθε μονομερής στρατιωτική επιχείρηση είναι ένα σφάλμα που τροφοδοτεί την πολεμική σύγκρουση και οδηγεί στην κλιμάκωση της», δήλωσε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα