Ισπανία: Clasico με εισιτήρια έως 12.500 ευρώ, προς νέο ρεκόρ εσόδων
Στις 10 Μαΐου η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καμπ Νου με τις τιμές των εισιτηρίων και τα προσδοκώμενα έσοδα των Καταλανών να.... ζαλίζουν
Με τη Μπαρτσελόνα να έχει ξεφύγει στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, το επερχόμενο Clasico αναμένεται να μετατραπεί σε φιέστα τίτλου για τους μπλαουγκράνα, καθώς και η ισοπαλία τους αναδεικνύει πρωταθλητές...
Σε όλη τη Βαρκελώνη επικρατεί παροξυσμός για το πολύ μεγάλο παιχνίδι και η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πραγματικά απίστευτη καθώς όλοι θέλουν να είναι στο Καμπ Νου. Μόνο που το γήπεδο της Μπαρτσελόνα ακόμη δεν είναι 100% έτοιμο και λειτουργεί με περιορισμένη χωρητικότητα και αυτο έχει εκτοξεύσει και τις τιμέες των όποιων εισιτηρίων έχουν απομείνει σε δυσθεώρατα ύψη.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή η Μπαρτσελόνα έχει βγάλει στην αγορά μόνο εισιτήρια VIP και VIP Premium τα οποία κοστολογούνται μόλις 1.750 ευρώ τα πρώτα και 2.750 ευρώ τα δεύτερα!
Για όσους τα παραπάνω ποσά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο υπάρχουν και άλλες επιλογές πιο λαμπερές και πιο... ακριβές.
Για παράδειγμα υπάρχουν θέσεις στο προεδρικό θεωρείο που σημαίνει ότι θα δουν το ματς μαζί με τις διοικήσεις των δύο συλλόγων, όλους τους υψηλούς προσκεκλήμένους, αρκεί βεβαια να έχουν να δώσουν τα 12.500 ευρώ που απαιτούνται για κάθε θέση εκεί...
Στο ίδιο ποσό είναι και οι θέσεις «Players Zone», οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ένα VIP lounge με άμεση θέα στη σήραγγα των παικτών και συνεντεύξεις μετά τον αγώνα, με άνετα καθίσματα δίπλα στους παίκτες και τον πάγκο.
Αν τα 12.500 ευρώ σας φαίνονται υπερβολικά, μπορείτε με 8.000 ευρώ να κλείστε μία είτε στην Pitch Row Tribune είτε Central Side, ενώ οι θέσεις Pitch Row Side κοστίζουν 6.000 ευρώ, οι θέσεις Balcony Goal 3.000 ευρώ και οι θέσεις Balcony Goal First Row στα 2.750 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι το ρεκόρ εσόδων σε Clásico σημειώθηκε την περασμένη σεζόν, με 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε εκείνον τον αγώνα, η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 554 ευρώ και οι πωλήσεις εισιτηρίων VIP ανήλθαν σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση τιμή των εισιτηρίων VIP Premium να κυμαίνεται γύρω στα 3.370 ευρώ.
