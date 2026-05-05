Volley League, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Πράσινη ανατροπή και προβάδισμα τίτλου, δείτε βίντεο

Με το σερβίς του MVP Ουκρανού ακραίου Ντμίτρο Γιάντσουκ, τα δύσκολα τελειώματα του Θανάση Πρωτοψάλτη, τα σερβίς του πασαδόρου Σταύρου Κασαμπαλή που ήρθε πάλι ως από μηχανής θεός από τον πάγκο στο 6-7 του 5ου σετ αλλά και έναν καθοριστικό πόντο του Ιταλού πασαδόρου Λούκα Σπίριτο, ο Παναθηναϊκός στάθηκε όρθιος στον 4ο τελικό των πλέι οφς που έγινε στο Μετς. Επικράτησε 16-14 στο τάι μπρέικ και νίκη 3-2 σετ λύγισε δύσκολα τον μαχητικό ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-1 σετ και 6-3 στο 5ο σετ και άγγιξε την μπρέικ της έδρας του τριφυλλιού.Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι το προσεχές Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 17:30 (ΕΡΤ-2-ΣΠΟΡ) στο PAOK Sports Arena όπου θα γίνει ο 4ο τελικός.O τρίτος τελικός ήταν ο τελευταίος αγώνας στην πλούσια και επιτυχημένη καριέρα του Νώντα Γεροθόδωρου και του Κώστα Βουδούρη.Ο τρίτος τελικός στο Μετς δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Απώλεια για τον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Γκάσμαν ο οποίος έσφιξε τα δόντια και μπήκε στο ματς αλλά δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και στο τέλος του 3ου σετ παραχώρησε τη θέση του στον Παπαλεξίου και μοιραία το βάρος στο κέντρο έπεσε στον Θεόδωρο Βουλκίδη ο οποίος άντεξε την πίεση. Ο Παναθηναϊκός μετά το 1ο σετ και κατά διαστήματα στο 5ο σετ υστέρησε επιθετικά. Είχε πρώτο σκόρερ τον Γιάντσουκ με 23 πόντους και 43% αποτελεσματικότητα. Ακολούθησε ο Πρωτοψάλτης με 17 πόντους και 37% αποτελεσματικότητα επίθεσης.Αλλά και ο ΠΑΟΚ επιθετικά κινήθηκε με τον Ερνάντεζ ο οποίος πήρε 20 πόντους με ποσοστό 38%. Ηταν φανερή η απουσία του Ούρος Κοβάσεβιτς, ενώ για άλλη μία φορά απουσίασε και ο Γιάννης Τακουρίδης.Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε για πρώτη φορά με +2 (11-9) με μπλοκ του Πρωτοψάλτη στον Ερνάντες, όμως ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 11-11 με άσσο του Τόρες. Οι πράσινοι διατηρήθηκαν μπροστά στο σκορ, το μπλοκ του Γκάσμαν στον πρώτο χρόνο του Κόλεφ έφερε το 17-14, για να ανέβει η διαφορά στους τέσσερις με άσσο του Γιάντσουκ (19-15). Ο Δικέφαλος απάντησε με άσσο του Ερνάντες για το 19-17, ο Ανδρεόπουλος κάλεσε τάιμ άουτ και ακολούθησε χαμένο σερβίς του Κουβανού για το 20-17. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μειώσει στον πόντο με κόντρα επίθεση του Κοκκινάκη αλλά ο Πρωτοψάλτης με το δεύτερό του μπλοκ στο σετ τον σταμάτησε για το 22-19, για να κάνει το ίδιο στην επόμενη φάση ο Νίλσεν για το 23-19. Ο Γαλιώτος μείωσε ξανά στους δύο με άσσο (23-21), ο Νίλσεν έδωσε τρία σετ μπολ στον Παναθηναϊκό (24-21) και ο ίδιος μπορεί να αστόχησε στην επίθεση που θα έδινε το σετ στην ομάδα του, όμως ο Ανδρεόπουλος ζήτησε βίντεο τσεκ και δικαιώθηκε με παράβαση στο φιλέ του ΠΑΟΚ. Το σετ με αυτό τον τρόπο έκλεισε με 25-22.Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ μέχει το 9-9. Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ με χαμένη επίθεση του Γκάσμαν πέρασε μπροστά με 9-11. Η διαφορά παρέμεινε στους δύο μέχρι το 15-17 όταν ο Νίλσεν κάρφωσε άουτ για το 15-18, αναγκάζοντας τον Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν τελείωσε την επίθεση και ο Ερνάντες στην κόντρα έκανε το 15-19 αλλά στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Πρωτοψάλτης. Ο αρχηγός των πρασίνων με τρεις επιθέσεις και δύο μονά μπλοκ στον Ερνάντες έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (20-19), όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση στο πρόσωπο του Ερνάντες που με άσσο έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του (20-21). Ο Νίλσεν ισοφάρισε σε 21-21 αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού και ήρθε η ισοφάριση σε 1-1 σετ με 21-25.Εξίσου αμφίρροπο ήταν και το τρίτο σετ με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει δυναμικά με 2-5 και τον Παναθηναϊκό να αντιδρά άμεσα για το 8-6 με μπλοκ του Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός έκανε και το 15-13, με τον Δικέφαλο να απαντά με το ίδιο νόμισμα με τον Κόλεφ για το 15-15. Δύο συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις από τον Γιάντσουκ έδωσαν στον ΠΑΟΚ προβάδισμα τριών πόντων σε κρίσιμο σημείο του σετ (17-20), με τον Ανδρεόπουλο να περνά στη θέση του και να μειώνει σε 18-20. Ο Τόρες κάρφωσε στο φιλέ για το 19-20. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε μπλοκ στις δύο κόντρα επιθέσεις που είχε, ο ΠΑΟΚ με τον Ερνάντες σε δική του κόντρα μπάλα έκανε το 20-23, για να διαμορφώσει ο Κοκκινάκης λίγο αργότερα το 22-25.Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το τέταρτο σετ με 3-0 με άσσο του Βουλκίδη αλλά ο ΠΑΟΚ με μπλοκ του Τόρες στον Νίλσεν πέρασε μπροστά με 4-5. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ καθώς ο Παναθηναϊκός με τρεις συνεχόμενους άσσους του Γιάντσουκ και μία άουτ επίθεση του Τζέντρικ ξέφυγε με 9-5. Η διαφορά ανέβηκε στο +7 (15-8) με μπλοκ του Βουλκίδη και τον Πρωτοψάλτη να δημιουργεί πολλά προβλήματα από τη γραμμή των εννέα μέτρων. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο σετ και ο Γιάντσουκ έκανε το 25-18 για να στείλει τον αγώνα στο τάι μπρέικ.Στο τάι μπρέικ ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Νίλσεν και με κόντρα επίθεση του Τόρες προηγήθηκε με 3-6. Μετά το τάιμ άουτ του Ανδρεόπουλου ο Ερνάντες έχασε το σερβίς (4-6), ο Γιάντσουκ πήρε άσσο για το 5-6 και ήταν σειρά του Μαμάη να καλέσει το δικό του τάιμ άουτ. Ο Κασαμπαλής που πέρασε στη θέση του Παπαλεξίου για το σερβίς με άσσο ισοφάρισε σε 7-7, ακολούθησε κόντρα επίθεση του Πρωτοψάλτη (8-7) και ο διεθνής πασαδόρος με νέο άσσο έφερε τον Παναθηναϊκό στο +2 (9-7). Ο Μαμάης κάλεσε και το δεύτερο του τάιμ άουτ, ο Πρωτοψάλτης με νέα κόντρα έκανε το 10-7, όμως ο Γαλιώτος με μπλοκ έκανε το 10-10. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Σπίριτο να υπογράφει το φινάλε νικώντας τον Τόρες πάνω στο φιλέ.