Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Ανανέωση ουσίας για το Kia XCeed
Ανανέωση ουσίας για το Kia XCeed
Η Kia έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του νέου XCeed με σημαντικές αισθητικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις.
Το XCeed παρουσιάστηκε το 20219 ως η crossover εκδοχή τού Ceed και σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, το 2022, ανανεώθηκε με αισθητικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση του εξοπλισμού και σήμερα η νοτιοκορεατική εταιρεία δημοσίευσε φωτογραφίες από το εκ νέου ανανεωμένο μοντέλο.
Το καινούργιο XCeed διατηρεί τη βασική δομή αμαξώματος του προκατόχου του, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σιλουέτα του όταν το βλέπουμε από το πλάι. Όμως, τόσο το εμπρός όσο και το πίσω μέρος του έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως. Όπως διαπιστώνουμε, η μορφή του σαφώς είναι επηρεασμένη από τη γενικότερη αισθητική των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Kia, καθώς και από αυτή τουStonic.
Η μάσκα του χαρακτηρίζεται από τα νέα φωτιστικά σώματα που είναι πιο λεπτά από πριν και τοποθετημένα κάθετα -μια ουσιαστική διαφορά, συγκριτικά-, ενώ τα φώτα ημέρας ενσωματώνονται σε διακριτικές λωρίδες στις άκρες του αμαξώματος. Η χαρακτηριστική μάσκα «Tiger Nose» περιορίζεται πλέον σε μια λεπτή μαύρη λωρίδα, με τον προφυλακτήρα να ενσωματώνει μεγαλύτερη, σχεδόν τετραγωνισμένη εισαγωγή αέρα.
Ο crossover χαρακτήρας τού νέου XCeed ενισχύεται χάρη στα μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος του οχήματος, όπως και από τις ασημί πλαστικές επιφάνειες στους προφυλακτήρες.
Στο πίσω μέρος, η αισθητική ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Kia, με λεπτά φωτιστικά σώματα που ενώνονται μεταξύ τους μέσω φωτεινής μπάρας LED. Με αυτόν τον τρόπο το αυτοκίνητο δείχνει ευρύτερο απ’ όσο είναι πραγματικά.
Στο εσωτερικό του, το καινούργιο XCeed έχει αλλάξει περισσότερο, συγκριτικά και έχει υιοθετηθεί η λογική του «ψηφιακού περιβάλλοντος». Στο ταμπλό υπάρχουν πλέον δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων στο κέντρο. Νέο είναι και το τιμόνι, με πιο σύγχρονη σχεδίαση, ενώ οι αεραγωγοί έχουν επανασχεδιαστεί, είναι οριζόντιας διάταξης στην κεντρική κονσόλα και έχουν ενταχθεί πιο διακριτικά στο ταμπλό, στην πλευρά του συνοδηγού.
Παρά την τεχνολογική αναβάθμιση του μοντέλου, οι άνθρωποι της Kia αποφάσισαν να διατηρήσουν τους φυσικούς διακόπτες για τα βασικά επιμέρους συστήματα όπως το ηχοσύστημα και ο κλιματισμός, επιδιώκοντας μια ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη λειτουργικότητα.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το νέο μοντέλο που να αφορούν στους κινητήρες με τους οποίους θα διατίθεται, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του και στις επιδόσεις του. Αυτά αναμένεται να γνωστοποιηθούν αργότερα, εντός της χρονιάς.
Το καινούργιο XCeed διατηρεί τη βασική δομή αμαξώματος του προκατόχου του, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σιλουέτα του όταν το βλέπουμε από το πλάι. Όμως, τόσο το εμπρός όσο και το πίσω μέρος του έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως. Όπως διαπιστώνουμε, η μορφή του σαφώς είναι επηρεασμένη από τη γενικότερη αισθητική των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Kia, καθώς και από αυτή τουStonic.
Η μάσκα του χαρακτηρίζεται από τα νέα φωτιστικά σώματα που είναι πιο λεπτά από πριν και τοποθετημένα κάθετα -μια ουσιαστική διαφορά, συγκριτικά-, ενώ τα φώτα ημέρας ενσωματώνονται σε διακριτικές λωρίδες στις άκρες του αμαξώματος. Η χαρακτηριστική μάσκα «Tiger Nose» περιορίζεται πλέον σε μια λεπτή μαύρη λωρίδα, με τον προφυλακτήρα να ενσωματώνει μεγαλύτερη, σχεδόν τετραγωνισμένη εισαγωγή αέρα.
Ο crossover χαρακτήρας τού νέου XCeed ενισχύεται χάρη στα μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος του οχήματος, όπως και από τις ασημί πλαστικές επιφάνειες στους προφυλακτήρες.
Στο πίσω μέρος, η αισθητική ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Kia, με λεπτά φωτιστικά σώματα που ενώνονται μεταξύ τους μέσω φωτεινής μπάρας LED. Με αυτόν τον τρόπο το αυτοκίνητο δείχνει ευρύτερο απ’ όσο είναι πραγματικά.
Στο εσωτερικό του, το καινούργιο XCeed έχει αλλάξει περισσότερο, συγκριτικά και έχει υιοθετηθεί η λογική του «ψηφιακού περιβάλλοντος». Στο ταμπλό υπάρχουν πλέον δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη, μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων στο κέντρο. Νέο είναι και το τιμόνι, με πιο σύγχρονη σχεδίαση, ενώ οι αεραγωγοί έχουν επανασχεδιαστεί, είναι οριζόντιας διάταξης στην κεντρική κονσόλα και έχουν ενταχθεί πιο διακριτικά στο ταμπλό, στην πλευρά του συνοδηγού.
Παρά την τεχνολογική αναβάθμιση του μοντέλου, οι άνθρωποι της Kia αποφάσισαν να διατηρήσουν τους φυσικούς διακόπτες για τα βασικά επιμέρους συστήματα όπως το ηχοσύστημα και ο κλιματισμός, επιδιώκοντας μια ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη λειτουργικότητα.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το νέο μοντέλο που να αφορούν στους κινητήρες με τους οποίους θα διατίθεται, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του και στις επιδόσεις του. Αυτά αναμένεται να γνωστοποιηθούν αργότερα, εντός της χρονιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα