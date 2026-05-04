Σάκοτα: «Η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για ολόκληρη τη διοργάνωση»
Ο προπονητής της ΑΕΚ αποποιήθηκε τον ρόλο του φαβορί, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Final 4 του BCL, εκφράζοντας  όμως την αισιοδοξία του για την παρουσία της ομάδας του στη Βαρκελώνη

Η ώρα της (ευρωπαϊκής) αλήθειας πλησιάζει για την ΑΕΚ που την Τετάρτη (07/05, 22:00) αντιμετωπίζει στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 του Basketball Champions League τη Μάλαγα.

Η Ένωση κατάφερε να αφήσει εκτός τελικής φάσης την οικοδέσποινα του τουρνουά Μπανταλόνα, αλλά για να μπορέσει να φτάσει στον τελικό θα χρειαστεί να προσπεράσει ένα ακόμη ισπανικό εμπόδιο, καθώς στον ημιτελικό θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα λίγες ώρες πριν αναχωρήσει η αποστολή μίλησε για το ματς και... επέστρεψε τον τίτλο του φαβορί που αποδίδουν οι Ισπανοί στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός:
«Η προετοιμασία συνεχίζεται. Ασχολούμαστε προφανώς με το πρώτο ματς αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζει κανείς τον αντίπαλο του Σαββάτου. Σίγουρα, ο κάθε παίκτης, και όλοι εμείς, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την ομάδα με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο. Από την άλλη, θέλω να πω, ότι δε δεχόμαστε τον τίτλο του φαβορί…

Όλος ο κόσμος γνωρίζει, ότι η Μάλαγα είναι «back to back» Πρωταθλήτρια του BCL και του Διηπειρωτικού, ενώ μαζί με το Σούπερ Καπ Ισπανίας και δύο Κύπελλα, έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια, με τον ίδιο προπονητή. Μιλάμε, λοιπόν, για μια ομάδα που κατακτάει τρόπαια συνεχώς τα τελευταία χρόνια, άρα η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για ολόκληρη τη διοργάνωση!

Από την άλλη, έχει ένα προπονητή που όλα αυτά τα χρόνια είναι μαζί τους. Έχει μαζέψει όλα τα τρόπαια. Συμμετέχει στο Final 4 του BCL για τρίτη φορά και είναι από τους πιο έμπειρους προπονητές που έχει η διοργάνωση. Η Μάλαγα έχει εννέα παίκτες που αγωνίζονταν εκεί και πέρσι, και οκτώ παίκτες άνω των 30 ετών. Όλα αυτά αποδεικνύουν (πάλι) το πόσο έμπειρη ομάδα είναι.

Επίσης, το Final 4 γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Όσο και να θέλουμε τον κόσμο μας, που σίγουρα θα έρθει, πλεονέκτημα θα έχουν οι Ισπανοί. Όλα αυτά «μιλάνε» από μόνα τους.

Εμείς έχουμε τα δυνατά μας σημεία και προσπαθούμε να είμαστε διαβασμένοι, όμως συνήθως μας ρωτάνε ποιος είναι φαβορί και μερικές φορές, άλλο είναι αυτό που πιστεύουμε και άλλο αυτό που δείχνουν οι αριθμοί και τα στοιχεία».
