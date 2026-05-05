Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
Ο Πορτορικανός άσος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος στη χώρα του
Πένθος επικρατεί στον χώρο του μπάσκετ διεθνώς, καθώς ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στην παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, καθώς ο Πορτορικανός άσος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος στη χώρα του. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντας δύσκολο αγώνα απέναντι στην ασθένεια.
Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθς νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαίου,
Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.— FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026
Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.
Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.
Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC
