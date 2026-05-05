Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
La Liga: Νίκη ανάσα για τη Σεβίλλη με τον Αλέξις Σάντσες, 1-0 τη Σοσιεδάδ, δείτε το γκολ
La Liga: Νίκη ανάσα για τη Σεβίλλη με τον Αλέξις Σάντσες, 1-0 τη Σοσιεδάδ, δείτε το γκολ
Οι τρεις βαθμοί έφεραν τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ' την επικίνδυνη ζώνη - Βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος
Το γκολ του πολύπειρου Αλέξις Σάντσες στο 50ό λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα στη θέση του Ρομέρο, ήταν αρκετό για να χαρίσει μία υπερπολύτιμη νίκη για τη Σεβίλλη με 1-0 κόντρα στη Σοσιεδάδ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της LaLiga.
Αποτέλεσμα που έφερε τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ' την επικίνδυνη ζώνη, μετά από τις δύο σερί ήττες που τους είχαν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Βασικός και «Κέρβερος» κάτω απ' τα γκολπόστ της Σεβίλλης ήταν για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3-1 (14' Αλβαρες, 30' Ασπας, 85' Ιγκλέσιας-82' Σίλβα)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (38' Καμέγιο, 73' Ντεκά)
Μπέτις-Οβιέδο 3-0 (22΄,58΄ Κούτσο Ερνάντες, 45΄ Εζαλζουλί)
Αποτέλεσμα που έφερε τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ' την επικίνδυνη ζώνη, μετά από τις δύο σερί ήττες που τους είχαν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Βασικός και «Κέρβερος» κάτω απ' τα γκολπόστ της Σεβίλλης ήταν για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3-1 (14' Αλβαρες, 30' Ασπας, 85' Ιγκλέσιας-82' Σίλβα)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (38' Καμέγιο, 73' Ντεκά)
Μπέτις-Οβιέδο 3-0 (22΄,58΄ Κούτσο Ερνάντες, 45΄ Εζαλζουλί)
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (55΄,66΄ Βινίσιους)
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 1-0 (50' Σάντσες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Σεβίλλη 37
Αλαβές 36
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 1-0 (50' Σάντσες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Σεβίλλη 37
Αλαβές 36
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα