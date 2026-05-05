La Liga: Νίκη ανάσα για τη Σεβίλλη με τον Αλέξις Σάντσες, 1-0 τη Σοσιεδάδ, δείτε το γκολ
La Liga Σεβίλλη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Οι τρεις βαθμοί έφεραν τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ' την επικίνδυνη ζώνη - Βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Το γκολ του πολύπειρου Αλέξις Σάντσες στο 50ό λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα στη θέση του Ρομέρο, ήταν αρκετό για να χαρίσει μία υπερπολύτιμη νίκη για τη Σεβίλλη με 1-0 κόντρα στη Σοσιεδάδ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα που έφερε τους Ανδαλουσιάνους πάνω απ' την επικίνδυνη ζώνη, μετά από τις δύο σερί ήττες που τους είχαν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Βασικός και «Κέρβερος» κάτω απ' τα γκολπόστ της Σεβίλλης ήταν για άλλο ένα παιχνίδι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

SEVILLA FC 1 - 0 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3-1 (14' Αλβαρες, 30' Ασπας, 85' Ιγκλέσιας-82' Σίλβα)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (38' Καμέγιο, 73' Ντεκά)
Μπέτις-Οβιέδο 3-0 (22΄,58΄ Κούτσο Ερνάντες, 45΄ Εζαλζουλί)
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (55΄,66΄ Βινίσιους)
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 1-0 (50' Σάντσες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League-
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Σεβίλλη 37
Αλαβές 36
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28

