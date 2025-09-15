Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Super Cup χάντμπολ: Στον Ολυμπιακό το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, επικράτησε 24-23 της ΑΕΚ - Βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον γκολκίπερ τους, Βαλέριο Ντιόγκο, ο οποίος απέκρουσε το τελευταίο σουτ της αναμέτρησης, δίνοντας τον τίτλο στην ομάδα του
Στον πρωταθλητή Ολυμπιακό πήγε ο τίτλος του φετινού Super Cup Ελλάδας, μετά τη νίκη του με 24-23 επί της ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού.
Στο... ξέσπασμα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ βρήκε απάντηση
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την κυπελλούχο ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ. Βέβαια, πολύ γρήγορα ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με σερί 5-0 πήρε απόσταση τεσσάρων γκολ (5-1). Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους έως τα μέσα του ημιχρόνου (9-4).
Εκείνη τη στιγμή μία δίλεπτη αποβολή για τον Ολυμπιακό έφερε σε πλεονεκτική θέση της Ένωση, η οποία το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο. Με ένα σερί 5-0 έφερε τις ισορροπίες στο ματς, με τον Σάλεμ να πρωταγωνιστεί σε αυτό το comeback.
Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» έως το τέλος του πρώτου ημίωρου του τελικού στο Super Cup κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο ματς και να διαμορφώσουν το 11-12 το οποίο ήταν το σκορ ημιχρόνου.
