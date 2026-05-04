Εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στην Κρήτη για την Πρωτομαγιά: Πάνω από 2.000 παραβάσεις σε λίγες ημέρες
Συνολικά ελέγχθηκαν 5.962 οχήματα
Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, σχεδιάστηκαν επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.
Ειδικότερα από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου καθώς και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα από 30/5 έως 3/5/2026 οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν μεικτά συνεργεία ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.
Συνολικά, ελέγχθηκαν 5.962 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.010 παραβάσεις εκ των οποίων: «43 οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 102 υπερβολική ταχύτητα, 92 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 67 μη χρήση κράνους, 25 χρήση κινητού τηλεφώνου, 71 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 42- παραβάσεις για ΚΤΕΟ, 18 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότησε, 44 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 61 αντικανονικοί ελιγμοί και 1.445 λοιπές παραβάσεις».
Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη.
Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι της τροχαίας Κρήτης και η διοίκηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης της ΕΛ.ΑΣ στο νησί : «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας».
