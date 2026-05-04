Πειθαρχική έρευνα σε βάρος εφέτη που άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγαλοξενοδόχου

Οσμή σκανδάλου αναδύει υπόθεση που εξελίσσεται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τις ημέρες αυτές και απασχολεί την Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη. Το οικονομικό αντικείμενό της αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση ξεκινά από την οικονομική διαμάχη γνωστού ξενοδοχειακού ομίλου με ρίζες από την Κρήτη με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).



Η διαµάχη ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια, όταν εν όψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα ο ξενοδοχειακός όμιλος σύναψε µε τον ΕΟΤ, το 1999, σύµβαση μίσθωσης έκτασης 326 στρεµµάτων στο Λαγονήσι, διάρκειας 40 ετών.



Η παραχώρηση της έκτασης πέρασε από πολλά κύματα και τελικά η σύμβαση δεν ευοδώθηκε λόγω καθυστερήσεων



Μάλιστα, ο όμιλος με αφορμή επιστολή του αποβιώσαντος Αριστοτέλη Διβάνη, τότε προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ), που είχε την αρμοδιότητα διαχείρισης της περιουσίας του ΕΟΤ και αφορούσε το θέμα του τρόπου κράτησης των δωματίων και αποτροπής πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, θεώρησε ότι οι επιστολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑ και του επίμαχου ξενοδοχειακού ομίλου.



Αναίρεση

Δύο από τα πρακτικά στα οποία φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σύνθεση του δικαστηρίου στην υπόθεση του μεγαλοξενοδόχου

Ετσι, ο όμιλος κατέθεσε αγωγή-αίτηση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος του ΞΕΕ, ισχυριζόμενος ότι από τη ματαίωση της συμφωνίας είχε διαφυγόντα κέρδη. Διεκδίκησε το ποσό των 60.925.868 ευρώ και επιπρόσθετα 3 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη λόγω μείωσης της επαγγελματικής του φήμης.Το διεκδικούμενο ποσό μετά την παρέλευση τόσων δεκαετιών, υπολογιζόμενων με τους νόμιμους τόκους, έχει ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εν όψει του ότι η επίμαχη υπόθεση εκ των πραγμάτων θα ξανασυζητηθεί, το εν λόγω ποσό θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.Η αγωγή δεν μπόρεσε να σταθεί στους δύο πρώτους βαθμούς (Πρωτοδικείο και Εφετείο) και μετά από αναίρεση έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο το 2023 αναίρεσε εν μέρει την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και ανέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών, καθώς κρίθηκε ότι χρειάζονται διευκρινίσεις ως προς τα πραγματικά περιστατικά.Σε τριμελή σύνθεση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών συζητήθηκε (19/5/2025) και πάλι η υπόθεση σε δημόσια συνεδρίαση, με πρόεδρο τον πρόεδρο εφετών Α.Τ., εισηγήτρια την εφέτη Α.Μ. και μέλος την επίσης εφέτη Ε.-Μ.Λ.Ομως, μετά τη συζήτηση και ενώ βρισκόταν η υπόθεση στο στάδιο της διάσκεψης, ο Α.Τ. έκανε ένα γαϊτανάκι επανειλημμένων αλλαγών στη νόμιμη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες μάλιστα καταγράφονται στα πρακτικά συζήτησης της υπόθεσης.Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έναρξη της διάσκεψης που ξεκίνησε στις 19/1/2026, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις, ο Α.Τ. διαβεβαίωσε ότι η σύνθεση θα παραμείνει ως έχει. Ετσι, ξεκίνησε η διάσκεψη και η εισηγήτρια Α.Μ. γνωστοποίησε ότι ήταν απορριπτική στην οικονομική διεκδίκηση του ομίλου.Αντίθετα, ο πρόεδρος απάντησε ότι έχει μελετήσει την υπόθεση και έχει άλλη άποψη. Το τρίτο μέλος της σύνθεσης, η Ε.-Μ.Λ., δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να τη μελετήσει και να απαντήσει στην επόμενη διάσκεψη.Πριν από την έναρξη της επόμενης, δεύτερης, διάσκεψης (16/2/2026) ο πρόεδρος γνωστοποίησε ότι είχε αλλάξει τη σύνθεση και πλέον η Ε.-Μ.Λ. δεν ήταν μέλος, χωρίς ωστόσο η αποβληθείσα να έχει δηλώσει υπηρεσιακό κώλυμα ή λόγους ανωτέρας βίας. Παρ’ όλα αυτά, αντικαταστάθηκε από τη Γ.Κ.Τα υπόλοιπα δύο μέλη της σύνθεσης αντέδρασαν στην αλλαγή αυτή και ο πρόεδρος επανέφερε στη σύνθεση την Ε.-Μ.Λ. Ομως, στην αμέσως επόμενη διάσκεψη, ο πρόεδρος έκανε νέα αλλαγή, επικαλούμενος ότι ο καθορισμός της σύνθεσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου, κάτι που δημιούργησε νέα αντίδραση των δύο άλλων μελών της σύνθεσης.