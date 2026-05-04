Πλήγμα για τη Μονακό, ο Ντιαλό χάνει τη σειρά με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Άλφα Ντιαλό Μονακό Ολυμπιακός Euroleague

Πλήγμα για τη Μονακό, ο Ντιαλό χάνει τη σειρά με τον Ολυμπιακό

Ο φόργουροντ της Μονακό θα χάσει τις επόμενες εβδομάδες λόγω τραυματισμού

Πλήγμα για τη Μονακό, ο Ντιαλό χάνει τη σειρά με τον Ολυμπιακό
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μονακό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, Novasports Prime) και θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1 τη σειρά για τα playoff της Euroleague.

Ωστόσο θα έχει άλλη μια σημαντική απουσία. Ο Άλφα Ντιαλό χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου.

«Άλφα Ντιαλό... θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Μπεγκάριν, θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague», ήταν τα λόγια του.

Πρόκειται για κομβική απουσία για τους Μονεγάσκους, καθώς ο Ντιαλό αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων «two way» παικτών της διοργάνωσης, ενώ φέτος αναδείχθηκε και αμυντικός της χρονιάς

Πηγή: gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης