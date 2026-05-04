Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Πλήγμα για τη Μονακό, ο Ντιαλό χάνει τη σειρά με τον Ολυμπιακό
Πλήγμα για τη Μονακό, ο Ντιαλό χάνει τη σειρά με τον Ολυμπιακό
Ο φόργουροντ της Μονακό θα χάσει τις επόμενες εβδομάδες λόγω τραυματισμού
Η Μονακό φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, Novasports Prime) και θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1 τη σειρά για τα playoff της Euroleague.
Ωστόσο θα έχει άλλη μια σημαντική απουσία. Ο Άλφα Ντιαλό χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου.
«Άλφα Ντιαλό... θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Μπεγκάριν, θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague», ήταν τα λόγια του.
Πρόκειται για κομβική απουσία για τους Μονεγάσκους, καθώς ο Ντιαλό αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων «two way» παικτών της διοργάνωσης, ενώ φέτος αναδείχθηκε και αμυντικός της χρονιάς
Πηγή: gazzetta.gr
Ωστόσο θα έχει άλλη μια σημαντική απουσία. Ο Άλφα Ντιαλό χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου.
«Άλφα Ντιαλό... θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνώμη, για να δούμε αν μπορεί να παίξει την Τρίτη. Ο Μίροτιτς θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Μπεγκάριν, θα τον έχουμε πίσω την Τρίτη στην Euroleague», ήταν τα λόγια του.
Πρόκειται για κομβική απουσία για τους Μονεγάσκους, καθώς ο Ντιαλό αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων «two way» παικτών της διοργάνωσης, ενώ φέτος αναδείχθηκε και αμυντικός της χρονιάς
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα