Διεθνής αναγνώριση για τον νέο νόμο των ΑΠΕ: Καταλύτης για την διείσδυση της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της διεθνούς ενεργειακής ειδησεογραφίας βρίσκεται ο νέος νόμος για τις(ΑΠΕ), που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή, με το κορυφαίο εξειδικευμένο μέσονα αναδεικνύει τη σημασία του για την ελληνική αγορά ενέργειας.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υιοθέτηση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση της διείσδυσης της πράσινης ενέργειας. Η ενσωμάτωση της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής οδηγίας RED III ευθυγραμμίζει τη χώρα με τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπουν αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 42,5% έως το 2030.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα διαχρονικά εμπόδια για επενδύσεις στην Ελλάδα: τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης. Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, ο νέος νόμος εισάγει αυστηρά χρονοδιαγράμματα, μειώνοντας τον χρόνο αδειοδότησης μεγάλων έργων –όπως τα αιολικά πάρκα– από 8-10 χρόνια σε μόλις 12-18 μήνες.Σύμφωνα με το άρθρο, το νομοσχέδιο προωθεί επίσης την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες θα επιτρέπουν στους δήμους και τις τοπικές ομάδες να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια. Και επίσης, εισάγει ένα πλαίσιο για πιλοτικά πράσινα έργα, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτροδότησης, ιδίως στις μεταφορές.Η νομοθεσία θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, δήλωσε ο κατασκευαστής, με το κράτος να προσδιορίζει τις τοποθεσίες και να συντονίζει τις επενδύσεις.Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια, θα μειώσουν το κόστος και θα καταστήσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό κόμβο καθαρής ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας της αγοράς.Και παραθέτει τη δήλωση του ΥΠΕΝ, κ.σύμφωνα με την οποία το νέο πλαίσιο θέτει σαφείς στόχους, ορισμούς και κριτήρια... ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ταχύτερα και ακόμη περισσότερο τον πλούσιο ήλιο και τον άνεμο που έχουμε σε αφθονία».Το άρθρο καταλήγει ότι η ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 18 GW με στόχο τα 28 GW έως το 2030, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.