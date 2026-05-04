Το παρασκήνιο της παραίτησης του Καστανίδη, τα δηλητηριώδη βέλη στον Ανδρουλάκη και οι επόμενες κινήσεις του μετά το τέλος από το ΠΑΣΟΚ
Νέα αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση του Καστάνιδη και τη σκληρή ανακοίνωση κατά του Ανδρουλάκη
Αναταράξεις προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από «το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη», ενός στελέχους με μακρά διαδρομή στην παράταξη και διακριτό κυβερνητικό «αποτύπωμα».
Ο Χάρης Καστανίδης προέβη στη δήλωση παραίτησης με τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, την στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη συγκεντρώνει αντιδράσεις για την «επιστροφή» στο κόμμα «γυρολόγων» και ανθρώπων που πλήγωσαν την παράταξη».
Η παραίτηση Καστανίδη θεωρείτο πάντως αναμενόμενη, καθώς από την εκλογική αναμέτρηση του 2023, που ήρθε για άλλη μια φορά πρώτος σε «σταυρούς» και με διαφορά στην Α’ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε -σύμφωνα με άλλα στελέχη- μια σειρά «επιθετικών» κινήσεων εναντίον του από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
«Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, τονίζει ο ίδιος στη δήλωση παραίτησης, εκτιμώντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχοντας το βλέμμα στις «μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του», έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι «δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται».
Αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης κράτησε την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός βουλής τον πρώτο σε ψήφους στην ίδια εκλογική περιφέρεια, στη συνέχεια συνεργάτες του –όπως επισημαίνει ο κ. Καστανίδης- κινήθηκαν βάζοντας εμπόδια της συμμετοχής του στα πάνελ κομματικών εκδηλώσεων, ενώ στο πρόσφατο Συνέδριο με την τροποποίηση του καταστατικού «διαγράφηκε» κάθε ενδεχόμενο καθόδου του εκ νέου με το ΠΑΣΟΚ, αφού για να είναι πλέον κάποιος υποψήφιος βουλευτής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Από τη ρύθμιση ωστόσο εξαιρέθηκαν οι πρώην πρόεδροι, δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που εκλεγόταν επίσης στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Ο Χάρης Καστανίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να ανοίξει –τουλάχιστον στην παρούσα φάση- γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα ή να ενταχθεί στην «Ιθάκη» ή σε κάποιο άλλο κόμμα. Το διαμηνύει άλλωστε με τη φράση του: «Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη».
Εξαπολύει πυρά εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη επικαλούμενος τη διατύπωση του Σατωβριάνδου «όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα» και προβλέπει επί της ουσίας ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν στο να συνεχίσει τους κοινούς αγώνες με «φίλους και συντρόφους επί χρόνια».
Το «αντίο» του κ. Καστανίδη στο «κόμμα Ανδρουλάκη» συνδέεται πάντως με βαρύτατες κατηγορίες, με αφορμή και το όριο θητειών και τον ισχυρισμό του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι «οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού».
Το κορυφαίο στέλεχος και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο τον ισχυρισμό του και προσθέτει μεταξύ άλλων ότι: «Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος». Η απάντηση ωστόσο της Χαριλάου Τρικούπη στη δήλωση παραίτησης του Χάρη Καστανίδη είναι «ουδέν σχόλιο».
Η δήλωσή του έχει αναλυτικά ως εξής:
«Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.
Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.
Ως υποψήφιοι βουλευτές στην Α' Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά κινούνται ήδη οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, ενώ ο Αντώνης Σαουλίδης (δεύτερος σε «σταυρούς» στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, μετά από τον κ. Καστανίδη) λέγεται ότι θα κατέβει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καστανίδης και Σαουλίδης είχαν στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 την εκλογή στην ηγεσία του Χάρη Δούκα.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο κ. Καστανίδης έχει ταχθεί υπέρ του ανοιχτού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις και κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι διατηρεί ευρύτατη απήχηση στο εκλογικό κοινό της Θεσσαλονίκης, κάτι που καταγράφηκε και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, δημιουργεί προβληματισμό σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το πως θα κινηθούν οι «πιστοί» και επί χρόνια ψηφοφόροι του στις προσεχείς κάλπες.
Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις, που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Και για μην μείνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του, στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα.
Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.
Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος.
Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος.
Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί την δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινός τους.
Σε ό,τι με αφορά, μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου τον άνθρωπο που συνέταξε τον ιδρυτικό νόμο για τον Συνήγορο του Πολίτη, που ίδρυσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που δεν δίστασε να παραιτηθεί από υπουργός, υπερασπιζόμενος την διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, όταν η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις της. Μου αρκεί το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως βασικές διατάξεις νόμων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής φέρουν την υπογραφή μου, ως υπουργού Δικαιοσύνης.
Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, τον χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητειών.
Συμπεραίνω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά.
Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου.
Δεν παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.
Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατωβριάνδου: «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα».
Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχισθούν.»
