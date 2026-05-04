Μπαρτζώκας: Αξίζουμε να είμαστε στο Final 4, όμως πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο
Διαβάστε τις δηλώσεις του ερυθρόλευκου τεχνικού κατά την αναχώρηση της αποστολή για Μονακό, όπου αύριο (5/5) διεξάγεται το Game 3 των play off
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας τους δύο πρώτους αγώνες με τη Μονακό στο ΣΕΦ και πλέον θα έχει αύριο το βράδυ (5/5, 20:45) την πρώτη ευκαιρία για να τελειώσει τη σειρά και να σφραγίσει την πρόκριση του στο Final 4 της Euroleague που θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.
Οι ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν για το Πριγκηπάτο χωρίς τον Τάισον Γουόρντ που συνεχίζει τη θεραπεία στη λαβωμένη μέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στις απουσίες της Μονακό, αλλά να τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεγελούν κανέναν καθώς θα δώσει τη δική της μάχη για να μείνει ζωντανή στη σειρά.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος κόουτς:
«Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four. Να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί, για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.
Όταν μπήκαμε στα playoffs ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάσκετ, όχι το καλύτερο, γιατί για το καλύτερο παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι θυμόμαστε.
Είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση. Ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι, ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επιπέδου EuroLeague. Σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκαρντ της είναι δημιουργικοί και πολύ καλοί εκτελεστικά. Τ
Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Οι οκτώ παίκτς που θα παίξουν είναι πολύ ποιοτικοί και δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».
