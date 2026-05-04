Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
World Cup πόλο γυναικών: Η Εθνική νίκησε 14-9 την Ουγγαρία και αγκάλιασε την πρόκριση για τα Super Finals
World Cup πόλο γυναικών: Η Εθνική νίκησε 14-9 την Ουγγαρία και αγκάλιασε την πρόκριση για τα Super Finals
Παίζοντας με την... πλάτη στον τοίχο, η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών έδειξε χαρακτήρα παγκόσμιας πρωταθλήτριας και έκανε το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup
Στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας -παρότι έπαιξε και πάλι χωρίς την Ελευθερία Πλευρίτου και με τις Βάσω Πλευρίτου και Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να αγωνίζονται ελάχιστα- και είναι πλέον «αγκαλιά» με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης. Η Χριστίνα Σιούτη πέτυχε πέντε γκολ και η Έλενα Ξενάκη πρόσθεσε τέσσερα για τη «γαλανόλευκη», η οποία αύριο (5/5, 15:00) θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία (έχει προκριθεί αυτόματα στα τελικά ως οικοδέσποινα) και την Τετάρτη (6/5, 16:45) την υποδεέστερη Ιαπωνία.
Η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με την Ξενάκη, αλλά στη συνέχεια έμεινε «άσφαιρη» για περίπου 8,5 λεπτά (χάνοντας και πέναλτι με τη Φουράκη, το οποίο απέκρουσε η Νέσμελι), δίνοντας την ευκαιρία στην Ουγγαρία να προηγηθεί με 3-1. Η Σάντα με πέναλτι «ξεκόλλησε» επιθετικά την εθνική και «πυροδότησε» ένα σερί 3-0, με το οποίο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρασε μπροστά, για να ισοφαρίσει η Φάραγκο σε 4-4, που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στην τρίτη περίοδο, δύο γρήγορα γκολ από την Τορνάρου και την Ξενάκη έφεραν τη «γαλανόλευκη» στο +2 (6-4), όμως η Φάραγκο με δύο γκολ και μία ασίστ στην κόντρα κράτησε... όρθιες τις Μαγυάρες ως το τέλος του οκταλέπτου (8-7). Με την ελληνική άμυνα να βελτιώνεται και την Ιωάννα Σταματοπούλου να πραγματοποιεί καλή εμφάνιση με δέκα αποκρούσεις, η εθνική κατάφερε να ξεφύγει με δύο εύστοχα πέναλτι της Σιούτη 10-7 (στο πρώτο εξ αυτών αποβλήθηκε για διαμαρτυρία ο προπονητής της Ουγγαρίας, Σάντορ Τσεχ), για να ακολουθήσουν γκολ της Ξενάκη και της Γιαννοπούλου (επίσης με πέναλτι), που «εκτόξευσαν» το σκορ στο 12-7 και «κλείδωσαν» τη νίκη της εθνικής.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 2-1, 2-3, 3-4, 2-6
Διαιτητές: Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία), Σπιριτοσάντο (ΗΠΑ)
Οι συνθέσεις:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντσα, Λέντβαϊ 1, Χάιντου 1
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη
** Εκτός ελληνικής 14αδας έμεινε ξανά η αρχηγός, Ελευθερία Πλευρίτου, καθώς και η Νεφέλη Κρασσά.
Η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με την Ξενάκη, αλλά στη συνέχεια έμεινε «άσφαιρη» για περίπου 8,5 λεπτά (χάνοντας και πέναλτι με τη Φουράκη, το οποίο απέκρουσε η Νέσμελι), δίνοντας την ευκαιρία στην Ουγγαρία να προηγηθεί με 3-1. Η Σάντα με πέναλτι «ξεκόλλησε» επιθετικά την εθνική και «πυροδότησε» ένα σερί 3-0, με το οποίο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρασε μπροστά, για να ισοφαρίσει η Φάραγκο σε 4-4, που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στην τρίτη περίοδο, δύο γρήγορα γκολ από την Τορνάρου και την Ξενάκη έφεραν τη «γαλανόλευκη» στο +2 (6-4), όμως η Φάραγκο με δύο γκολ και μία ασίστ στην κόντρα κράτησε... όρθιες τις Μαγυάρες ως το τέλος του οκταλέπτου (8-7). Με την ελληνική άμυνα να βελτιώνεται και την Ιωάννα Σταματοπούλου να πραγματοποιεί καλή εμφάνιση με δέκα αποκρούσεις, η εθνική κατάφερε να ξεφύγει με δύο εύστοχα πέναλτι της Σιούτη 10-7 (στο πρώτο εξ αυτών αποβλήθηκε για διαμαρτυρία ο προπονητής της Ουγγαρίας, Σάντορ Τσεχ), για να ακολουθήσουν γκολ της Ξενάκη και της Γιαννοπούλου (επίσης με πέναλτι), που «εκτόξευσαν» το σκορ στο 12-7 και «κλείδωσαν» τη νίκη της εθνικής.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 2-1, 2-3, 3-4, 2-6
Διαιτητές: Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία), Σπιριτοσάντο (ΗΠΑ)
Οι συνθέσεις:
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντσα, Λέντβαϊ 1, Χάιντου 1
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη
** Εκτός ελληνικής 14αδας έμεινε ξανά η αρχηγός, Ελευθερία Πλευρίτου, καθώς και η Νεφέλη Κρασσά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα