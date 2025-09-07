Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Με 1300 φιλάθλους οι Δανοί στην Αθήνα για το παιχνίδι της Δευτέρας
Την τελευταία της προπόνηση πριν το κρίσιμο παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τη Δανία πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα (εκτός από την δεδομένη απουσία του Γιαννούλη) και ζήτησε από τους παίκτες του μεγάλη προσοχή αλλά και υπομονή στο παιχνίδι τους.
Η Ελλάδα κέρδισε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και την ίδια ώρα η Δανία έμεινε στο 0-0 με τη Σκωτία.
Η ομάδα μας είναι στην κορυφή του ομίλου και θα ψάξει τη νίκη απέναντι στη Δανία για να ξεκινήσει με το 2χ2 και να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση.
Οι Δανοί θα έχουν στο Καραϊσκάκη και την συμπαράσταση 1300 φιλάθλων τους ενώ το γήπεδο αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο.
Ο Γιοβάνοβιτς σκεπτικός κοιτάει τις σημειώσεις του, ενώ οι διεθνείς κάνουν προθέρμανση. pic.twitter.com/xeIjzAtZQq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 7, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
