Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς Εθνική Δανίας Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες

Με 1300 φιλάθλους οι Δανοί στην Αθήνα για το παιχνίδι της Δευτέρας

Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την τελευταία της προπόνηση πριν το κρίσιμο παιχνίδι της Δευτέρας (21:45) με τη Δανία πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας. 

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα (εκτός από την δεδομένη απουσία του Γιαννούλη) και ζήτησε από τους παίκτες του μεγάλη προσοχή αλλά και υπομονή στο παιχνίδι τους. 





Η Ελλάδα κέρδισε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και την ίδια ώρα η Δανία έμεινε στο 0-0 με τη Σκωτία. 

Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Κλείσιμο


Η ομάδα μας είναι στην κορυφή του ομίλου και θα ψάξει τη νίκη απέναντι στη Δανία για να ξεκινήσει με το 2χ2 και να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση. 

Οι Δανοί θα έχουν στο Καραϊσκάκη και την συμπαράσταση 1300 φιλάθλων τους ενώ το γήπεδο αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο. 

Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες
Εθνική ποδοσφαίρου: Η τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τη Δανία - Βίντεο, φωτογραφίες





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης