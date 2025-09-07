Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Χατζηδιάκος: «Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο»
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Κοπεγχάγης στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, αλλά και στις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των παικτών
Ό Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Δανίας Κοπεγχάγη, εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό μεγάλο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αρχικά ρωτήθηκε για τον πρώην συμπαίκτη του Βίκτορ Φρόχολντ, για τον οποίο γίνεται και πολύ κουβέντα στη Δανία για το αν πρέπει να είναι στο βασικό σχήμα, τονίζοντας: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ο οποίος τους τελευταίους 8-10 μήνες έκανε μεγάλη πρόοδο και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτόν, αλλά δεν είναι δουλειά μου να απαντήσω στο αν πρέπει να είναι βασικός ή όχι».
Όταν ο Δανός συνάδελφος επέμενε για το συγκεκριμένο θέμα και τον ρώτησε αν του «λείπει από την ομάδα;» ο Χατζηδιάκος απάντησε: «Όχι! Είμαστε στο Champions League, είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος και γενικά είμαστε εκεί που θέλουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει»
Για το ότι στη Δανία έχουν ως στόχο την πρώτη θέση του ομίλου και το ποιος είναι το φαβορί: «Δεν θέλω προσωπικά να μιλάω για το ποιος είναι το φαβορί. Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Κάθε αγώνας είναι τελικός. Δεν ήμασταν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τώρα θέλουμε να πάμε στο Μουντιάλ. Είμαστε περήφανοι που παίζουμε στην Εθνική. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο και θέλουμε τη νίκη και την πρόκριση».
Για την αμυντική γραμμή και τον συναγωνισμό: «Το συζητούσαμε και με τον Κουλιεράκη. Τέσσερις στόπερ παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι θέμα του προπονητή ποιον θα επιλέξει.»
Για το αν έχει αποκτήσει πλέον εμπειρία η Εθνική και το τι έχει αλλάξει στην ομάδα: «Είμαστε όλοι πλέον πιο ώριμοι. Ο κόουτς μας δίνει αυτοπεποίθηση κι αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια και δεν φοβόμαστε κανέναν».
