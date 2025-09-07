Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκριση στο Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου»
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για τη μάχη της Εθνικής με τη Δανία, την πρόκληση του Μουντιάλ, αλλά και τα σχόλια για τις κλήσεις παικτών, όπως οι Μπακασέτας, Μάνταλος
Το πρώτο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώνεται αύριο (8/9, 21:45) με την Εθνική να υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τη Δανία θέλοντας να κάνει το 2χ2 και να μπει από νωρίς στη θέση του οδηγού στον όμιλο.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε φαβορί τους Δανούς, ωστόσο όπως σημείωσε «εμείς δημιουργήσαμε τις προσδοκίες και τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε σ' αυτές», ενώ πήρε θέση και για τα σχόλια που γίνονται για την κλήση παικτών, όπως οι Μπακασέτας, Μάνταλος.
Αναλυτικά ο κ. Γιοβάνοβιτς μίλησε::
Για το ματς με τη Δανία: «Σίγουρα δύσκολο, με μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με τη Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα».
Για τον Καρέτσα: «Σίγουρα είναι πολύ ταλαντούχος, μόλις ξεκίνησε να παίζει με την Εθνική. Έχει ραγδαία πρόοδο, μας δίνει αρκετές επιλογές όσον φορά το παιχνίδι του και ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή την πρόοδο, για να μπορέσει να δώσει μελλοντικά ακόμα περισσότερα. Είναι πολύ σοβαρό παιδί και αυτό θα τον βοηθήσει στην καριέρα του».
Για την επιθετική επίδοση της Εθνικής στα τελευταία ματς: «Η επιμονή σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ενδεχομένως να εξυπηρετεί αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ, μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να δίνουμε επιλογές σε παίκτες για να βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Τα γκολ είναι σχετικό, θα υπάρχουν ματς που είμαστε εύστοχοι και άλλα που δεν θα είμαστε, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ο μεγάλος αριθμός τελικών προσπαθειών, κάτι που βολεύει παίκτες μας που είναι στην επίθεση».
Για το αν η ισοπαλία στο Δανία - Σκωτία ήταν όντως ευνοϊκό αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που το σκεφτόμασταν αν μας βόλεψε. Έχει να κάνει περισσότερο με την ενημέρωση , επειδή είμαστε στο ίδιο γκρουπ. Η πρόκριση θα κριθεί από τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε τα παιχνίδια των άλλων, πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολοι αντίπαλοι, πιστέψτε μας, δεν μας απασχολεί τόσο η εξέλιξη της πρώτης αγωνιστικής. Τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν για εμάς».
Τι σημαίνει για τον Γιοβάνοβιτς μία πρόκριση στο Μουντιάλ: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω ως προπονητής. Είναι κορυφαία διοργάνωση και θέλω και εγώ και τα παιδιά να είμαστε στο Μουντιάλ».
Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: «Πρέπει σε κάθε ματς να ανταποκρινόμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά στην Ελλάδα ενθουσιάζονται και απογοητεύονται γρήγορα οι οπαδοί. Αλλά είναι ωραίο να παίζεις υπό αυτή την πίεση, μας δίνει κίνητρο, το ότι περιμένει πολλά από εμάς ο κόσμος».
Για την κριτική σε ορισμένους παίκτες και τα σχόλια για τις κλήσεις, όπως των Μπακασέτα, Μάνταλου: «Μερικές φορές είναι δύσκολο να απαντάει κανείς σε ερωτήσεις που έρχονται από φήμες ή από συζητήσεις μεταξύ φιλάθλων. Για να είναι εδώ κάποιοι παίκτες, είναι γιατί πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είναι κάτι που με αφορά και δεν μπορώ να απαντώ σε αυτά. Είμαστε μία χώρα που δεν έχουμε και 100 παίκτες να κληθούν. Τους καλώ για να εξυπηρετήσουν το πλάνο που έχει η Εθνική.
Θα έδινα μία συμβουλή. Πρόκειται για παιδιά που έχουν κάνει πράγματα στην καριέρα τους. Εκπροσωπούν την χώρα τους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να τα πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν βλέπω τους παίκτες ανάλογα με την ηλικία, αλλά με το τι μπορούν να δώσουν».
Για τον ρόλο του φαβορί: «Έχουμε πολλά χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η Δανία θέλει σεβασμό. Εχει παρουσία η Δανία στις τελευταίες διοργανώσεις. Εχει περισσότερη εμπειρία. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Έχουμε κι εμείς καλή ομάδα. Το ξέρει και η Δανία ότι είναι φαβορί. Από μας εξαρτάται πόσο μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια».
