Ολυμπιακός: Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση για τον Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία
Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στον Ολυμπιακό και η Μπεσίκτας θέλει να τον κάνει δικό της
Για πρόταση της Μπεσίκτας στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μεταγράφηκε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό αλλά υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και έχασε τη σεζόν.
Επέστρεψε μετά από 11 μήνες και σκόραρε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ομάδα της Πόλης έχει καταθέσει πρόταση και με μπόνους στον Ολυμπιακό για τον Τούρκο και περιμένει το «ναι» από τους πρωταθλητές Ελλάδας.
Πάντως η Μπεσίκτας δεν επιβεβαιώνει το δημοσίευμα.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μεταγράφηκε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό αλλά υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και έχασε τη σεζόν.
Επέστρεψε μετά από 11 μήνες και σκόραρε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ομάδα της Πόλης έχει καταθέσει πρόταση και με μπόνους στον Ολυμπιακό για τον Τούρκο και περιμένει το «ναι» από τους πρωταθλητές Ελλάδας.
Πάντως η Μπεσίκτας δεν επιβεβαιώνει το δημοσίευμα.
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için Olympiacos'a teklif yaptı. (61saat) pic.twitter.com/gC6TfbX2W4— De Marke Sports (@demarkesports) September 6, 2025
