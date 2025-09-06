Ολυμπιακός: Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση για τον Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία
SPORTS
Γιουσούφ Γιαζίτζι Ολυμπιακός Μπεσίκτας

Ολυμπιακός: Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση για τον Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στον Ολυμπιακό και η Μπεσίκτας θέλει να τον κάνει δικό της

Ολυμπιακός: Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση για τον Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία
Για πρόταση της Μπεσίκτας στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, γράφουν στην Τουρκία. 

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μεταγράφηκε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό αλλά υπέστη ρήξη χιαστών στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και έχασε τη σεζόν. 

Επέστρεψε μετά από 11 μήνες και σκόραρε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ομάδα της Πόλης έχει καταθέσει πρόταση και με μπόνους στον Ολυμπιακό για τον Τούρκο και περιμένει το «ναι» από τους πρωταθλητές Ελλάδας. 

Πάντως η Μπεσίκτας δεν επιβεβαιώνει το δημοσίευμα.




Ειδήσεις σήμερα:

«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης

Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους

70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης