Λουίς Σουάρες: Τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές για το... φτύσιμο σε αντίπαλο προπονητή - Βίντεο
Ο Ουρουγουανός φορ της Ίντερ Μαϊάμι ξέφυγε μετά την ήττα από τους Σιάτλ Σάουντερς – Απολογήθηκε δημόσια, αλλά η βαριά τιμωρία δεν αποφεύχθηκε
Ο Λουίς Σουάρες τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγώνων για το επεισόδιο με το φτύσιμο μέλους του επιτελείου των Σιάτλ Σάουντερς, το οποίο σημειώθηκε αμέσως μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 στον τελικό του Leagues Cup, στις 31 Αυγούστου. Η ποινή αφορά την επόμενη έκδοση της διοργάνωσης, ενώ το MLS διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον κυρώσεων, με τον Ουρουγουανό φορ να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη δημόσια για τη συμπεριφορά του.
Τι συνέβη μετά το τελικό σφύριγμα
Σύμφωνα με τις αναφορές και τα διαθέσιμα βίντεο, η ένταση ξέσπασε με τη λήξη του αγώνα, όταν ο Σουάρες αγκάλιασε από τον λαιμό τον μέσο των Σάουντερς, Όμπεντ Βάργκας, προκαλώντας σύρραξη μεταξύ παικτών και μελών των δύο πάγκων. Στη διάρκεια της αναστάτωσης, ο Σέρχιο Μπουσκέτς φάνηκε να χτυπά τον Βάργκας στο σαγόνι, ενώ λίγο αργότερα ο Σουάρες ενεπλάκη με τον υπεύθυνο ασφαλείας των Σάουντερς, Τζιν Ραμίρεζ, και φάνηκε να φτύνει προς το πρόσωπό του, προτού συγκρατηθεί από συμπαίκτη του.
Η απόφαση και οι υπόλοιπες ποινές
Η πειθαρχική επιτροπή του Leagues Cup ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός έξι αγώνων του Σουάρες θα εκτιθεί στην επόμενη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι η λίγκα μπορεί να εξετάσει πρόσθετα μέτρα. Ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλους εμπλεκομένους: ο Σέρχιο Μπουσκέτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και ο Τομάς Αβίλες με τρεις, ενώ από την πλευρά των Σάουντερς ο συνεργάτης του τεχνικού τιμ, Στίβεν Λένχαρτ, τιμωρήθηκε με πέντε αγωνιστικές.
Η συγγνώμη του Σουάρες
Ο 38χρονος επιθετικός ανάρτησε δήλωση μεταμέλειας στα κοινωνικά δίκτυα, συγχαίροντας τους Σάουντερς για την κατάκτηση του τροπαίου και ζητώντας συγγνώμη για την αντίδρασή του «σε μια στιγμή έντασης και απογοήτευσης». Τόνισε ότι η συμπεριφορά του δεν αντανακλά τις αξίες του ούτε την εικόνα που θέλει να προβάλλει προς την οικογένεια και τον σύλλογό του, δεσμευόμενος να προχωρήσει με συγκέντρωση στους στόχους της σεζόν.
Το βεβαρημένο παρελθόν
Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πειθαρχικών περιστατικών στην καριέρα του Σουάρες. Το 2011 τιμωρήθηκε με οκτώ αγώνες για ρατσιστική προσβολή στον Πατρίς Εβρά, ενώ έχει δεχθεί ποινές για τρία χωριστά δαγκώματα ως παίκτης του Άγιαξ, της Λίβερπουλ και της εθνικής Ουρουγουάης, γεγονότα που εξακολουθούν να σκιάζουν τη δημόσια εικόνα του.
TUDN USA captured and rewinded the moment Luis Suarez is seen spitting at a staff member of the Seattle Sounders team after Inter Miami lost the League Cup final.pic.twitter.com/e4FwuuulDr— Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) September 1, 2025
