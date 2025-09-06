Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Ελλάδα στο κέντρο των μεγάλων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων ILCA
Η Ελλάδα στο κέντρο των μεγάλων ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων ILCA
Ο Πρόεδρος της EurILCA, Jean-Luc Michon, επισκέφθηκε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Σειρά Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια
Από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στη χώρα μας ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κλάσης ILCA, Jean-Luc Michon, με στόχο την επικοινωνία και στενή συνεργασία με τους Ναυτικούς Ομίλους που θα αναλάβουν μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, που θα φιλοξενήσει το ILCA Team Racing European Championship για τρία συνεχόμενα έτη (2025, 2026, 2027), τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, που θα διοργανώσει το ILCA 6 Youth European Championship και το Europa Cup 2026, καθώς και τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, διοργανωτή του ILCA U21 European Championship 2027.
Ο Jean-Luc Michon εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των προετοιμασιών και τόνισε ότι η συνεργασία με την EurILCA θα παραμείνει στενή, ώστε όλα τα πρωταθλήματα να στεφθούν με επιτυχία.
Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Κλάσης ILCA, Βιργινία Κραβαριώτη OLY, καθώς και η Αντιπρόεδρος, Άννα Αγραφιώτη OLY, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση των οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων.
Η συμβολή της Ελληνικής Κλάσης ILCA ήταν καθοριστική στην ανάληψη των διοργανώσεων, στηρίζοντας τις υποψηφιότητες και ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό χάρτη, προσελκύοντας κορυφαίες διοργανώσεις και προβάλλοντας τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, που θα φιλοξενήσει το ILCA Team Racing European Championship για τρία συνεχόμενα έτη (2025, 2026, 2027), τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, που θα διοργανώσει το ILCA 6 Youth European Championship και το Europa Cup 2026, καθώς και τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, διοργανωτή του ILCA U21 European Championship 2027.
Ο Jean-Luc Michon εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των προετοιμασιών και τόνισε ότι η συνεργασία με την EurILCA θα παραμείνει στενή, ώστε όλα τα πρωταθλήματα να στεφθούν με επιτυχία.
Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Κλάσης ILCA, Βιργινία Κραβαριώτη OLY, καθώς και η Αντιπρόεδρος, Άννα Αγραφιώτη OLY, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση των οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων.
Η συμβολή της Ελληνικής Κλάσης ILCA ήταν καθοριστική στην ανάληψη των διοργανώσεων, στηρίζοντας τις υποψηφιότητες και ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό χάρτη, προσελκύοντας κορυφαίες διοργανώσεις και προβάλλοντας τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα