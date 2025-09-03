Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Κερέμ Ακτούρκογλου: Ο πρώην παίκτης της Γαλατά, ο οποίος απέκλεισε τη Φενέρ, απέλυσε τον Μουρίνιο και θα φορά τη φανέλα της!
Κερέμ Ακτούρκογλου: Ο πρώην παίκτης της Γαλατά, ο οποίος απέκλεισε τη Φενέρ, απέλυσε τον Μουρίνιο και θα φορά τη φανέλα της!
Ο 26χρονος Τούρκος επιθετικός είναι από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν από τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής το φετινό καλοκαίρι
Στις 27 Αυγούστου η Μπενφίκα υποδέχθηκε τη Φενερμπαχτσέ στον δεύτερο αγώνα των play off του Champions League. Με το πρώτο ματς να έχει τελειώσει 0-0, το γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου στο 35' ήταν αυτό που έδωσε το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.
Μόνο που ο 26χρονος επιθετικός δε θα δει φέτος το σεντόνι να κουνιέται, ούτε θα ακούσει τον περίφημο ύμνο της διοργάνωσης όταν θα μπαίνει στο γήπεδο για έναν Ευρωπαϊκό αγώνα, καθώς εδώ και λίγες ώρες αποτελεί ποδοσφαιριστή της Φενερμπαχτσέ!
Ο άνθρωπος που στέρησε από τη Φενέρ το όνειρο της επιστροφής στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και ουσιαστικά ήταν η αιτία να απολυθεί την επόμενη ημέρα ο Ζοσέ Μουρίνιο από τον πάγκο της (ακόμη δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης) επιστρέφει στην Τουρκία μετά την περσινή παρουσία του στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας με τη φανέλα της Μπενφίκα.
Κι αυτό που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την μετακίνηση του είναι το γεγονός ότι ο γεννημένος στη Νικομήδεια, αλλά μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπασάκσεχιρ ποδοσφαιριστής, έφτιαξε το όνομα του στην αιώνια αντίπαλο της Φενέρ, Γαλατάσαραϊ!
"Ben Kerem Aktürkoğlu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2025
Size söz veriyorum; bu formayı kalbimle taşıyacağım." pic.twitter.com/DqHlimwaxL
