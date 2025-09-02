Ποντένσε για Ολυμπιακό: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, όταν είσαι σπίτι σου και νιώθεις καλά, αποδίδεις καλά» - Βίντεο

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Ντάνιελ Ποντένσε έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αναφερόμενος τόσο στην φοβερή υποδοχή που βίωσε αλλά και τη δεύτερη οικογένειά του, τον Ολυμπιακό
Ο Ντάνιελ Ποντένσε στις δηλώσεις του στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε μεταξύ άλλων για την υποδοχή του κόσμου, το ευρωπαϊκό αλλά και τα συναισθήματά του: «Για να είμαι ειλικρινής όχι δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Δεν την περίμενα. Ήταν τόσο τρελή υποδοχή και οι φίλαθλοι με έκαναν να νιώσω πολύ καλά. Είμαι ευγνώμων για πάντα και το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Πάντα ξαναβλέπω τα βίντεο από τον τελικό του Conference League. Οι ιστορίες από τότε είναι πολλές αλλά αυτή που λέω πάντα είναι πως τη μέρα που παίζαμε εκτός με τη Μακάμπι έκανα θεραπεία με έναν από τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας.
Μου λέει "πως το βλέπεις; Είναι δύσκολο έτσι;" Τότε τον κοίταξα και του είπα: "Δύσκολο, αλλά τότε γιατί ήρθαμε εδώ; Δεν είναι δύσκολο. Αν βάλουμε 2 γκολ θα νικήσουμε εύκολα". Εκείνος τρελάθηκε. Τελικά βάλαμε τα 2 γκολ και μετά ήταν εύκολο το παιχνίδι στο τέλος. Αυτό νομίζω δείχνει την πίστη μας. Ήταν σίγουρα η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου (το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό).
Είναι τα πάντα η αγάπη του κόσμου. Όταν είσαι σπίτι σου και νιώθεις καλά, αποδίδεις καλά. Είμαι εδώ όχι μόνο με την οικογένειά μου αλλά και με τη 2η οικογένειά μου. Μου έλλειψε να διεκδικώ τίτλους και για τον κόσμο μας. Ήταν ένας τρόπος να τους προσφέρω ευτυχία».
