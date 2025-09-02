H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
US OPEN: Θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Σίνερ μετά τον αγώνα του με τον Μπουμπλίκ - Βίντεο
US OPEN: Θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Σίνερ μετά τον αγώνα του με τον Μπουμπλίκ - Βίντεο
Ο Ιταλός πήρε άνετα τη νίκη και προκρίθηκε στον προημιτελικό γύρο του τουρνουά, όμως είχε να διαχειριστεί μία άβολη κατάσταση
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Αλεξάντερ Μπουμπλίκ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του US OPEN, όμως είχε να αντιμετωπίσει και μία περίεργη κατάσταση μετά το τέλος του ματς.
Σε ζωντανή μετάδοση και μπροστά σε σεκιούριτι, ένας θεατής είχε την όχι και τόσο έξυπνη ιδέα να επιχειρήσει να ανοίξει την τσάντα του Γιανίκ Σίνερ.
Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ο Ιταλός τενίστας έβγαζε φωτογραφία με έναν θαυμαστή, ο θεατής επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του Σίνερ.
Εκτός από την κάμερα ωστόσο, τον έβλεπε σε πρώτο πλάνο και ο άντρας της ασφάλειας που βρισκόταν ακριβώς πίσω του και αμέσως απώθησε το χέρι του.
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Σε ζωντανή μετάδοση και μπροστά σε σεκιούριτι, ένας θεατής είχε την όχι και τόσο έξυπνη ιδέα να επιχειρήσει να ανοίξει την τσάντα του Γιανίκ Σίνερ.
Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ο Ιταλός τενίστας έβγαζε φωτογραφία με έναν θαυμαστή, ο θεατής επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του Σίνερ.
Εκτός από την κάμερα ωστόσο, τον έβλεπε σε πρώτο πλάνο και ο άντρας της ασφάλειας που βρισκόταν ακριβώς πίσω του και αμέσως απώθησε το χέρι του.
la faccia scazzata alla fine (giustamente) che brutto quando approfittate della disponibilità di una persona pic.twitter.com/Ms4wZ60988— sconnessa (@alexiuss11) September 2, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα