US OPEN: Θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Σίνερ μετά τον αγώνα του με τον Μπουμπλίκ - Βίντεο
SPORTS
Γιανίκ Σίνερ Αλεξάντερ Μπούμπλικ US OPEN

US OPEN: Θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Σίνερ μετά τον αγώνα του με τον Μπουμπλίκ - Βίντεο

Ο Ιταλός πήρε άνετα τη νίκη και προκρίθηκε στον προημιτελικό γύρο του τουρνουά, όμως είχε να διαχειριστεί μία άβολη κατάσταση

US OPEN: Θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Σίνερ μετά τον αγώνα του με τον Μπουμπλίκ - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Αλεξάντερ Μπουμπλίκ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του US OPEN, όμως είχε να αντιμετωπίσει και μία περίεργη κατάσταση μετά το τέλος του ματς.

Σε ζωντανή μετάδοση και μπροστά σε σεκιούριτι, ένας θεατής είχε την όχι και τόσο έξυπνη ιδέα να επιχειρήσει να ανοίξει την τσάντα του Γιανίκ Σίνερ.

Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ο Ιταλός τενίστας έβγαζε φωτογραφία με έναν θαυμαστή, ο θεατής επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του Σίνερ.

Εκτός από την κάμερα ωστόσο, τον έβλεπε σε πρώτο πλάνο και ο άντρας της ασφάλειας που βρισκόταν ακριβώς πίσω του και αμέσως απώθησε το χέρι του.


Ειδήσεις σήμερα:

Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης