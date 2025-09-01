Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στο padel: Ο Άριεν Ρόμπεν κλέβει την παράσταση
O θρύλος του Ολλανδικού ποδοσφαίρου έκανε το ντεμπούτο του σε διεθνές τουρνουά padel, κερδίζοντας τις εντυπώσεις
Από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου στα κορτ του padel. Ο Άριεν Ρόμπεν, ο θρύλος του Ολλανδικού ποδοσφαίρου με καριέρα σε Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου, έκανε το ντεμπούτο του σε διεθνές τουρνουά padel στην πατρίδα του, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Ο 41χρονος Ρόμπεν, γνωστός για τις εκρηκτικές του επελάσεις και τα αριστουργηματικά του σουτ, ερωτεύτηκε το padel και θέλει να συμβάλλει στην ανάπτυξή του στην πατρίδα του. «Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το έκανε σημαντικό άθλημα στη Σουηδία, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το ίδιο στην Ολλανδία», δήλωσε.
Ο Ρόμπεν όχι μόνο δοκίμασε την τύχη του, αλλά ξεπέρασε τον Ιμπραΐμοβιτς, κάνοντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο CUPRA FIP Tour και πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη. Μαζί με τον συμπαίκτη του, Βέρνερ Λουτμα, κέρδισαν τους Ραλφ Μπέκεμα και Μαρκ Βέλντμεϊτ με σκορ 4-6, 6-3, 7-6, σώζοντας μάλιστα έξι ματς πόιντ.
Αν και αποκλείστηκαν στον επόμενο γύρο με 6-1, 6-0 από τους Στεν Ρίχτερς και Θάιζ Ρόπερ, οι αντίπαλοί τους δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους. «Είναι ο καλύτερος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που ξέρει να παίζει πάντελ», σχολίασαν οι Ρίχτερς και Ρόπερ, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις 155 και 144 της παγκόσμιας κατάταξης της FIP, αντίστοιχα.
Ο Ρόμπεν γνώρισε το πάντελ στη Γερμανία, παίζοντας τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και σε αγώνες επίδειξης μαζί με κορυφαία ονόματα του χώρου όπως ο Χουάν Λεμπρόν και ο Άλε Γκαλάν, αλλά και τον πρώην συμπαίκτη του, Ρόμπιν φαν Πέρσι. Η αγάπη του για το άθλημα τον οδήγησε μέχρι και στην κατασκευή ενός γηπέδου πάντελ στην αυλή του σπιτιού του.
«Ξεκίνησα με λίγες προσδοκίες, αν και προσπάθησα να παλέψω στο κορτ και να κερδίσω όσους περισσότερους πόντους μπορούσα», δήλωσε για την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση, η οποία προσέλκυσε εκατοντάδες θεατές, που έσπευσαν να θαυμάσουν από κοντά τον Ολλανδό θρύλο.
⚽️➡🎾 From soccer to padel: Arjen Robben made his debut in the 𝑪𝑼𝑷𝑹𝑨 𝑭𝑰𝑷 𝑻𝑶𝑼𝑹 at the #FIPBronzeWesterbork— FIP - International Padel Federation (@padelfip) August 30, 2025
🔥 After a legendary career with Chelsea, Real Madrid, and Bayern, the Dutchman got back in the game with a paddle in his hand
__#CupraFipTour2025#PadelFIP pic.twitter.com/cXXFXH2oFl
