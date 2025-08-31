Ολυμπιακός: Επίσημο το «μπαμ» με Ταρέμι - Ανακοινώθηκε ο Ιρανός στράικερ
Ο Ιρανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

Την σπουδαιότερη μεταγραφή της καλοκαιρινής σεζόν, έως σήμερα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Μέχντι Ταρέμι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο διεθνής Ιρανός στράικερ των 258 γκολ στην καριέρα του αποκτήθηκε από την Ίντερ με την οποία είχε συμβόλαιο έως το 2027. 




Στον Ολυμπιακό υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή δίπλα στον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ. 

Πέρσι αγωνίστηκε στην Ίντερ ενώ σπουδαία ήταν η περίοδος (2020-2024) που έπαιξε με την φανέλα της Πόρτο. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Κλείσιμο



Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.


Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».


