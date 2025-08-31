Ολυμπιακός: Επίσημο το «μπαμ» με Ταρέμι - Ανακοινώθηκε ο Ιρανός στράικερ
Ολυμπιακός: Επίσημο το «μπαμ» με Ταρέμι - Ανακοινώθηκε ο Ιρανός στράικερ
Ο Ιρανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό
Την σπουδαιότερη μεταγραφή της καλοκαιρινής σεζόν, έως σήμερα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Μέχντι Ταρέμι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο διεθνής Ιρανός στράικερ των 258 γκολ στην καριέρα του αποκτήθηκε από την Ίντερ με την οποία είχε συμβόλαιο έως το 2027.
Στον Ολυμπιακό υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή δίπλα στον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ.
Πέρσι αγωνίστηκε στην Ίντερ ενώ σπουδαία ήταν η περίοδος (2020-2024) που έπαιξε με την φανέλα της Πόρτο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.
Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.
Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).
Ο Μέχντι Ταρέμι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο διεθνής Ιρανός στράικερ των 258 γκολ στην καριέρα του αποκτήθηκε από την Ίντερ με την οποία είχε συμβόλαιο έως το 2027.
🔴⚪️⚡ Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬 Mehdi Taremi!#OlympiacosFC #Taremi #WeKeepOnDreaming @MehdiTaremi9 pic.twitter.com/AospJkMMZE— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2025
Στον Ολυμπιακό υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή δίπλα στον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ.
Πέρσι αγωνίστηκε στην Ίντερ ενώ σπουδαία ήταν η περίοδος (2020-2024) που έπαιξε με την φανέλα της Πόρτο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.
Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).
Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ειδήσεις σήμερα:
Χειρίστρια γερανού στο Ελληνικό γίνεται viral - Απαντά σε ερωτήσεις από τα 150 μέτρα ύψος και μαζεύει εκατοντάδες χιλιάδες views
Ο Κασσελάκης δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του από τον γάμο με τον Τάιλερ - «Είμαστε περήφανοι για εμάς»
Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη από τη ΔΕΘ - Η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα