Κώστας Τσιμίκας: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από την Λίβερπουλ στη Ρόμα - Θα βρει στο δρόμο του τον Παναθηναϊκό
Κώστας Τσιμίκας: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από την Λίβερπουλ στη Ρόμα - Θα βρει στο δρόμο του τον Παναθηναϊκό

Συμφώνησαν η Ρόμα με τη Λίβερπουλ, αναμένονται ανακοινώσεις

Μετά από πέντε χρόνια στο Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας θα γίνει κάτοικος Ρώμης. 

Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τη Ρόμα για να τον παραχωρήσει ως δανεικό έως τον Ιούνιο του 2026 με τους Ρωμαίους να καλύπτουν εξ' ολοκλήρου το συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα μπακ με τους Reds. 

O Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2027 και εάν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά θα πάρει επίσημη μορφή ο δανεισμός του και θα βρει μάλιστα τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο στη League Phase του Europa League. 



