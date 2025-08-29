Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Κώστας Τσιμίκας: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από την Λίβερπουλ στη Ρόμα - Θα βρει στο δρόμο του τον Παναθηναϊκό
Συμφώνησαν η Ρόμα με τη Λίβερπουλ, αναμένονται ανακοινώσεις
Μετά από πέντε χρόνια στο Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας θα γίνει κάτοικος Ρώμης.
Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τη Ρόμα για να τον παραχωρήσει ως δανεικό έως τον Ιούνιο του 2026 με τους Ρωμαίους να καλύπτουν εξ' ολοκλήρου το συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα μπακ με τους Reds.
O Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2027 και εάν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά θα πάρει επίσημη μορφή ο δανεισμός του και θα βρει μάλιστα τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο στη League Phase του Europa League.
🚨🟡🔴 Kostas Tsimikas to AS Roma, here we go! Loan deal agreed with Liverpool as he’s been authorized for travel and medical tests.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
AS Roma will cover his salary until June as Tsimikas really wanted the move. pic.twitter.com/jcnryvCwQk
