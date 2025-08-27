Ο Ιβάν Σαββίδης στο υπό κατασκευή νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ
Ο Ιβάν Σαββίδης στο υπό κατασκευή νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ
Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ σε μία ακόμη συμβολική κίνηση βρέθηκε στη Θέρμη και επισκέφτηκε το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ
Ο Ιβάν Σαββίδης «ζει» το πιο έντονο καλοκαίρι του στη Θεσσαλονίκη εδώ και μια πενταετία και φροντίζει να στέλνει συνεχώς μηνύματα.
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη (με τα 12 εκατομμύρια που θα δοθούν στη Σλάβια να αποτελούν ρεκόρ για την ιστορία του ΠΑΟΚ και είναι η ακριβότερη απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή από ελληνική ομάδα) βρέθηκε στη Θέρμη όπου εδώ και λίγους μήνες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου του Δικεφάλου.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ
«Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών για το νέο σπίτι της ομάδας, που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά σε μια ιδιόκτητη έκταση 150 στρεμμάτων.Επανέλαβε την επιθυμία του να είναι το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και κατέστησε σαφές πόσο αποφασισμένος είναι να ολοκληρώσει όλα τα πρότζεκτ, που αφορούν τις υποδομές και είναι σε εξέλιξη.
Οι εργασίες της πρώτης φάσης στο αθλητικό κέντρο στη Θέρμη οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, εντός του χρονοδιαγράμματος.Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα επίπεδα, στα οποία θα κατασκευαστούν τα πρώτα επτά από τα συνολικά έντεκα γήπεδα.Στο πρώτο επίπεδο θα κατασκευαστούν δύο γήπεδα για τις ομάδες Κ17 και Κ19, στο δεύτερο επίπεδο δύο γήπεδα για τον ΠΑΟΚ Β και στο τρίτο επίπεδο, τρία γήπεδα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Στο μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα παρέχουν όλες τις ανέσεις για την προετοιμασία των ομάδων, και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες μελέτες και άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο.Σε πλήρη ανάπτυξη, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς κι ένα κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αποδυτήρια για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β και τις ακαδημίες, ξενώνα ημερήσιας φιλοξενίας ποδοσφαιριστών, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, αναψυκτήριο, χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφειακούς χώρους. Επιπλέον, θα υπάρχει κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου.»
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη (με τα 12 εκατομμύρια που θα δοθούν στη Σλάβια να αποτελούν ρεκόρ για την ιστορία του ΠΑΟΚ και είναι η ακριβότερη απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή από ελληνική ομάδα) βρέθηκε στη Θέρμη όπου εδώ και λίγους μήνες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου του Δικεφάλου.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ
«Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών για το νέο σπίτι της ομάδας, που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά σε μια ιδιόκτητη έκταση 150 στρεμμάτων.Επανέλαβε την επιθυμία του να είναι το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και κατέστησε σαφές πόσο αποφασισμένος είναι να ολοκληρώσει όλα τα πρότζεκτ, που αφορούν τις υποδομές και είναι σε εξέλιξη.
Οι εργασίες της πρώτης φάσης στο αθλητικό κέντρο στη Θέρμη οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, εντός του χρονοδιαγράμματος.Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα επίπεδα, στα οποία θα κατασκευαστούν τα πρώτα επτά από τα συνολικά έντεκα γήπεδα.Στο πρώτο επίπεδο θα κατασκευαστούν δύο γήπεδα για τις ομάδες Κ17 και Κ19, στο δεύτερο επίπεδο δύο γήπεδα για τον ΠΑΟΚ Β και στο τρίτο επίπεδο, τρία γήπεδα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Στο μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα παρέχουν όλες τις ανέσεις για την προετοιμασία των ομάδων, και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες μελέτες και άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο.Σε πλήρη ανάπτυξη, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς κι ένα κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αποδυτήρια για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β και τις ακαδημίες, ξενώνα ημερήσιας φιλοξενίας ποδοσφαιριστών, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, αναψυκτήριο, χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφειακούς χώρους. Επιπλέον, θα υπάρχει κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου.»
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα