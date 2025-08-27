Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Λουτσέσκου: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα στο γήπεδο και να προκριθούμε»
Λουτσέσκου: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα στο γήπεδο και να προκριθούμε»
Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στα λάθη του πρώτου αγώνα και στην ανάγκη της ομάδας του να πάρει την πρόκριση κόντρα στους Κροάτες
Ο ΠΑΟΚ καλείται το βράδυ της Πέμπτης να κάνει την ανατροπή της ήττα με 1-0 στη Ριέκα και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League αποφεύγοντας τον... υποβιβασμό στο Conference League με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναλύσει στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να τα καταφέρει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:.
«Τίποτα δεν άλλαξε εδώ και μια εβδομάδα από το πρώτο ματς. Ηταν ένα ισορροπημένο ματς, που έγερνε προς την ισοπαλία, αλλά κάναμε κάποια λάθη που δεν τα περίμενε κανένας, δεν υπήρχε κυριαρχία από τον αντίπαλο, ούτε από εμάς στο γήπεδο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω, δεν είχαμε την επιθετικότητα που θα θέλαμε, αντίθετα δώσαμε τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στο χώρο με κάποιες μεγάλες μπαλιές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε δύο τρεις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη επιλογή στην τελική πάσα και το ματς κρίθηκε από μια στατική φάση. Πρέπει να παίξουμε απελευθερωμένα , ένταση και επιθετικότητα, στο πνεύμα του αγώνα και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε την πρόκριση».
Για την αρχική ενδεκάδα και αν έχει καταλήξει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν το ματς ο Ρουμάνος τεχνικός απάντησε διπλωματικά: «Ίσως ναι, ίσως όχι…. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα. Από μας θα εξαρτηθούν πολλά. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά περιμένω πάντα την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στο σχήμα».
Αναφορικά με την ετοιμότητα του Γιώργου Γιακουμάκη και του Τάισον απέφυγε να πει αν θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα: «Δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα και να στέκομαι σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και πρόσωπα. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα. Έχει σημασία το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Το πιο σημαντικό κομμάτι μπορεί να είναι το τελευταίο του αγώνα, οπότε όλα εξαρτώνται από την ίδια την ομάδα».
Για την παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στις κροατικές ομάδας ο Λουτσέσκου δε θέλησε να σταθεί στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν: «Ότι συνέβη στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Το 1-0 δίνει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το δικό μας παιχνίδι. Ακόμη και το 5-1 με την Ντινάμο είναι ιστορία. Ήταν μια φοβερή βραδιά, ωραία ανάμνηση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα ποτήρι κρασί, καπνίζω το πούρο μου, γιατί αρέσει στους προπονητές αυτή η εικόνα, ίσως να σκέφτομαι και να αναπολώ αυτά τα παιχνίδια με την Χάιντουκ, τη Ριέκα, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ομάδες που προέρχονται από μια σπουδαία ποδοσφαιρική σχολή».
Για αν συνεχίζει να πιστεύει ότι η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ, που έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια, παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση πρόκριση: «Η Ριέκα δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί από την ατμόσφαιρα. Το γεγονός ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη θα φέρει μια διαφορετική αύρα και ενέργεια που θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να προκριθούμε».
Τέλος αναφορικά με τα μηδέν γκολ στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς (εκτός του γκολ Καμαρά στην παράταση) σχολίασε: «Δεν μπορώ να πω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε την νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ».
Κένι: «Απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League»
Ο Τζόντζο Κένι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα play off του Europa League και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης.
Για το πως προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ την ρεβάνς με τους Κροάτες: «Το πιο σημαντικό είναι να κατεβούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση, με πίστη και θέληση να πάρουμε τη νίκη. Το ποδόσφαιριο μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120 λεπτά, πέναλτι, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει ένας στόχος: η πρόκριση».
Υπάρχει πρόβλημα στο γκολ; Ο κόσμος μπορεί να σπρώξει την ομάδα στο να πετύχει τον στόχο της: «Το θέμα του σκοραρίσματος δεν είναι πρόβλημα, διαθέτουμε αρκετή ποιότητα. Η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική και ο κόσμος θα είναι ένας έξτρα παίκτης για μας, όσο για το γκολ υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στην επιθετική γραμμή και θα φτάσουμε στο γκολ».
Μπορεί η Ριέκα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική; «Η Ριέκα είναι μια πολύ καλή ομάδα, το απέδειξε στο πρώτο ματς, όπου κοντρόλαρε το ματς, έγινε επιθετική όταν έπρεπε, αλλά το δεύτερο παιχνίδι είναι μια διαφορετική υπόθεση, όπου θεωρώ ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη δική μας απόδοση».
Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα: «΄Έχω προσαρμοστεί, η οικογένεια μου είναι στη Θεσσαλονίκη δίπλα, μπροστά μας είναι μια μεγάλη πρόκληση, το πιστεύουμε όλοι μέσα στην ομάδα για την πρόκριση και πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλα και είναι απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League. Όμως πρέπει να επικεντρωθούμε με τους εαυτούς μας. Να μπούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη στόχευση. Το ξαναλέω πιστεύω ότι εμείς θα πάρουμε την πρόκριση».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης
Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:.
«Τίποτα δεν άλλαξε εδώ και μια εβδομάδα από το πρώτο ματς. Ηταν ένα ισορροπημένο ματς, που έγερνε προς την ισοπαλία, αλλά κάναμε κάποια λάθη που δεν τα περίμενε κανένας, δεν υπήρχε κυριαρχία από τον αντίπαλο, ούτε από εμάς στο γήπεδο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω, δεν είχαμε την επιθετικότητα που θα θέλαμε, αντίθετα δώσαμε τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στο χώρο με κάποιες μεγάλες μπαλιές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε δύο τρεις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη επιλογή στην τελική πάσα και το ματς κρίθηκε από μια στατική φάση. Πρέπει να παίξουμε απελευθερωμένα , ένταση και επιθετικότητα, στο πνεύμα του αγώνα και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε την πρόκριση».
Για την αρχική ενδεκάδα και αν έχει καταλήξει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν το ματς ο Ρουμάνος τεχνικός απάντησε διπλωματικά: «Ίσως ναι, ίσως όχι…. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα. Από μας θα εξαρτηθούν πολλά. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά περιμένω πάντα την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στο σχήμα».
Αναφορικά με την ετοιμότητα του Γιώργου Γιακουμάκη και του Τάισον απέφυγε να πει αν θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα: «Δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα και να στέκομαι σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και πρόσωπα. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα. Έχει σημασία το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Το πιο σημαντικό κομμάτι μπορεί να είναι το τελευταίο του αγώνα, οπότε όλα εξαρτώνται από την ίδια την ομάδα».
Για την παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στις κροατικές ομάδας ο Λουτσέσκου δε θέλησε να σταθεί στο τι έχει συμβεί στο παρελθόν: «Ότι συνέβη στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Το 1-0 δίνει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το δικό μας παιχνίδι. Ακόμη και το 5-1 με την Ντινάμο είναι ιστορία. Ήταν μια φοβερή βραδιά, ωραία ανάμνηση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα ποτήρι κρασί, καπνίζω το πούρο μου, γιατί αρέσει στους προπονητές αυτή η εικόνα, ίσως να σκέφτομαι και να αναπολώ αυτά τα παιχνίδια με την Χάιντουκ, τη Ριέκα, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ομάδες που προέρχονται από μια σπουδαία ποδοσφαιρική σχολή».
Για αν συνεχίζει να πιστεύει ότι η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ, που έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια, παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση πρόκριση: «Η Ριέκα δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί από την ατμόσφαιρα. Το γεγονός ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη θα φέρει μια διαφορετική αύρα και ενέργεια που θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να προκριθούμε».
Τέλος αναφορικά με τα μηδέν γκολ στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς (εκτός του γκολ Καμαρά στην παράταση) σχολίασε: «Δεν μπορώ να πω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε την νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ».
Κένι: «Απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League»
Ο Τζόντζο Κένι εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα play off του Europa League και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης.
Για το πως προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ την ρεβάνς με τους Κροάτες: «Το πιο σημαντικό είναι να κατεβούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση, με πίστη και θέληση να πάρουμε τη νίκη. Το ποδόσφαιριο μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120 λεπτά, πέναλτι, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει ένας στόχος: η πρόκριση».
Υπάρχει πρόβλημα στο γκολ; Ο κόσμος μπορεί να σπρώξει την ομάδα στο να πετύχει τον στόχο της: «Το θέμα του σκοραρίσματος δεν είναι πρόβλημα, διαθέτουμε αρκετή ποιότητα. Η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική και ο κόσμος θα είναι ένας έξτρα παίκτης για μας, όσο για το γκολ υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές στην επιθετική γραμμή και θα φτάσουμε στο γκολ».
Μπορεί η Ριέκα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική; «Η Ριέκα είναι μια πολύ καλή ομάδα, το απέδειξε στο πρώτο ματς, όπου κοντρόλαρε το ματς, έγινε επιθετική όταν έπρεπε, αλλά το δεύτερο παιχνίδι είναι μια διαφορετική υπόθεση, όπου θεωρώ ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη δική μας απόδοση».
Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα: «΄Έχω προσαρμοστεί, η οικογένεια μου είναι στη Θεσσαλονίκη δίπλα, μπροστά μας είναι μια μεγάλη πρόκληση, το πιστεύουμε όλοι μέσα στην ομάδα για την πρόκριση και πιστεύω ότι θα τα δώσουμε όλα και είναι απαίτηση όλων ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στη League Phase του Europa League. Όμως πρέπει να επικεντρωθούμε με τους εαυτούς μας. Να μπούμε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη στόχευση. Το ξαναλέω πιστεύω ότι εμείς θα πάρουμε την πρόκριση».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά
Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης
Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα