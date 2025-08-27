Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά, να μην παρασυρθούμε από τον ρυθμό»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ τόνισε πως δεν συμμερίζεται την άποψη ότι το παιχνίδι είναι η μισή χρονιά για την ΑΕΚ και υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν συγκεντρωμένα, υπεύθυνα και να μην παρασυρθούν από τον ρυθμό