Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket, Τεντόγλου, Καραλή και προκριματικά Champions League
Όλη ημέρα αθλητική δράση για κάθε γούστο σήμερα
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Σήμερα (27/8) ξεκινά το Eurobasket 2025 που διεξάγεται στην Κύπρο και συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία, με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.
Το βράδυ, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με την πρεμιέρα της Σερβίας, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί του τουρνουά. Οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν την Εσθονία στις 21:15, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Start.
Αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει το ποδόσφαιρο και τα προκριματικά του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας ήδη ένα σπουδαίο προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στη Σκωτία, φιλοξενεί τη Ρέιντζερς με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase.
Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται στη Λισαβόνα τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το 0-0 της Κωνσταντινούπολης που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση.
Κλείνοντας, επίσης στις 22:00 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στην έδρα της Γκρίσμπι, σε παιχνίδι για το League Cup Αγγλίας, που θα μεταδοθεί από το Action 24.
Το Diamond League στη Ζυρίχη ξεκινά στις 18:30 με μετάδοση από την ΕΡΤ 3 με τη συμεμτοχή του Εμμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου
13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ
14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ
16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ
16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ
18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League
20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ
21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ
22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga
22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League
