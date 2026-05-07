Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Ιρανός επιτέθηκε σε άνδρα με κλαδευτήρι για να του πάρει το πατίνι στην Ομόνοια
Ιρανός επιτέθηκε σε άνδρα με κλαδευτήρι για να του πάρει το πατίνι στην Ομόνοια
Στο κεφάλι και στο δεξί πόδι τραυματίστηκε ο 53χρονος που δέχθηκε την επίθεση του Ιρανού
Στη σύλληψη ενός 31χρονου Ιρανού για ληστεία σε βάρος ενός 53χρονου Νιγηριανού προχώρησα το πρωί της Τετάρτης (6/5) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Ομόνοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 53χρονο και να του επιτέθηκε με κλαδευτήρι προκειμένου να του αποσπάσει ένα ηλεκτρικό πατίνι.
Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου του έγιναν ράμματα. Ο 31χρονος συνελήφθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 53χρονο και να του επιτέθηκε με κλαδευτήρι προκειμένου να του αποσπάσει ένα ηλεκτρικό πατίνι.
Ο 53χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου του έγιναν ράμματα. Ο 31χρονος συνελήφθη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα