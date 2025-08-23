Η Lacoste λανσάρει προς τιμήν του Τζόκοβιτς συλλογή ρούχων με logo την κατσίκα και όχι το θρυλικό κροκοδειλάκι - Βίντεο





Το θρυλικό κροκοδειλάκι της Lacoste , το logo που την καθιέρωσε, άλλαξε για χάρη του Τζόκοβιτς και τη θέση του πήρε μια κατσίκα.

(Greatest of All Time).



Η εταιρεία θα αλλάξει το κροκοδειλάκι για πρώτη φορά μετά από το 1933 για τη νέα της συλλογή. H Lacoste και ο Τζόκοβιτς συνεργάζονται από το 2017.







From a 🐊 to the 🐐.

08.22.2025. pic.twitter.com/BjsCf7u43d — Lacoste (@Lacoste) August 19, 2025