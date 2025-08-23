Η Lacoste λανσάρει προς τιμήν του Τζόκοβιτς συλλογή ρούχων με logo την κατσίκα και όχι το θρυλικό κροκοδειλάκι - Βίντεο
Η Lacoste λανσάρει προς τιμήν του Τζόκοβιτς συλλογή ρούχων με logo την κατσίκα και όχι το θρυλικό κροκοδειλάκι - Βίντεο
Για πολλούς στο τένις ο Νόβακ Τζόκοβιτς θεωρείται GOAT δηλαδή... κατσίκα
Ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται να διεκδικήσει στα κορτ της Νέας Υόρκης και στο US Open το 25ο Grand Slam στην καριέρα του η Lacoste αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ιστορική αλλαγή για χάρη του.
Το θρυλικό κροκοδειλάκι της Lacoste, το logo που την καθιέρωσε, άλλαξε για χάρη του Τζόκοβιτς και τη θέση του πήρε μια κατσίκα.
Η Lacoste τιμά με αυτό τον τρόπο τον Νόβακ Τζόκοβιτς που για πολλούς είναι ο GOAT (κατσίκα) του τένις δηλαδή ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών (Greatest of All Time).
Η εταιρεία θα αλλάξει το κροκοδειλάκι για πρώτη φορά μετά από το 1933 για τη νέα της συλλογή. H Lacoste και ο Τζόκοβιτς συνεργάζονται από το 2017.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Το θρυλικό κροκοδειλάκι της Lacoste, το logo που την καθιέρωσε, άλλαξε για χάρη του Τζόκοβιτς και τη θέση του πήρε μια κατσίκα.
Η Lacoste τιμά με αυτό τον τρόπο τον Νόβακ Τζόκοβιτς που για πολλούς είναι ο GOAT (κατσίκα) του τένις δηλαδή ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών (Greatest of All Time).
Η εταιρεία θα αλλάξει το κροκοδειλάκι για πρώτη φορά μετά από το 1933 για τη νέα της συλλογή. H Lacoste και ο Τζόκοβιτς συνεργάζονται από το 2017.
From a 🐊 to the 🐐.— Lacoste (@Lacoste) August 19, 2025
08.22.2025. pic.twitter.com/BjsCf7u43d
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα