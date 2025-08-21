Επεισόδια με χημικά και προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες - Θα κρατηθούν έως την λήξη του αγώνα με την Άντερλεχτ, δείτε βίντεο
Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ
Σε προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ προχώρησε η Αστυνομία του Βελγίου, μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία «Grand Place» σήμερα το μεσημέρι (21/8).
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μερίδα φιλάθλων της Ένωσης έχει προσαχθεί και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μόλις λήξει το ματς των Κιτρινόμαυρων με την Άντερλεχτ για το Conference League. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν και οι τοπικές Αρχές, που βρέθηκαν στο σημείο κρατώντας περιορισμένο για αρκετή ώρα τον κόσμο σε στενό της πλατείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν 30 προσαγωγές.
Τι συνέβη
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και της βελγικής Αστυνομίας, με αφορμή τη συγκέντρωση ατόμων της Ένωσης στην κεντρική πλατεία «Grand Place».
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο κύριος πυρήνας των Ελλήνων οπαδών ήταν αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο την ώρα της έντασης.
Λίγο νωρίτερα η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι όσοι βρεθούν στο γήπεδο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τιμωρίας.
«Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο είναι και πάλι απαραίτητο να επισημάνουμε πως δυστυχώς εκτός από την ενεργοποίηση της προηγούμενης ποινής που κράτησε κλειστό το Βόρειο «Πέταλο» στο ματς με τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα μας είναι και πάλι τιμωρημένη με αναστολή για μια αγωνιστική για το ίδιο κομμάτι του γηπέδου», ανέφερε μεταξύ άλλων.
🚨 Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ!
📍 Αποστολή στις Βρυξέλλες: Δημήτρης Βέργος
