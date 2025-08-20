Πλησιάζει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Αντίνο που διαπρέπει με τη Γοδόι Κρουζ
Πλησιάζει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Αντίνο που διαπρέπει με τη Γοδόι Κρουζ

Ο Σαντίνο Αντίνο οδεύει πρόσω ολοταχώς προς τον Ολυμπιακό και είναι θετικότατο ότι έχει ανοδική πορεία με την Γοδόι Κρουζ το τελευταίο διάστημα

Σαντίνο Αντίνο και Ολυμπιακός αποτελούν ένα story που πρόκειται - όπως όλα δείχνουν - να έχει αίσιο τέλος για τους Πειραιώτες. Ο 19χρονος winger της Γοδόι Κρουζ είναι πλέον ιδιαίτερα κοντά στο να πιάσει Λιμάνι και έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία ότι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Ο Αντίνο για τη σεζόν 2024-2025 είχε 24 αγώνες με 4 γκολ και 3 ασίστ. Ο Σαντίνο Αντίνο είχε πετύχει ένα πανέμορφο γκολ τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8) απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Επίσης να θυμίσουμε πως στο παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα του Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/08) στην έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, όπου ηττήθηκε με 4-2, εκείνος διακρίθηκε δίνοντας μία ασίστ μετά από ωραία ατομική ενέργεια. Η προσθήκη του Αντίνο είναι κάτι που περιμένουν για τα καλά στον Ολυμπιακό θεωρώντας ότι είναι σε θέση να κάνει για τα καλά τη διαφορά. Γενικά ο χαρισματικός πιτσιρικάς κάνει... παπάδες - όπως θα μπορούσε να αποτυπωθεί - στον σύλλογό του, δείχνοντας και την προοπτική του.

Ο Αντίνο σε αριθμούς


• Με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ: 39 αγώνες με 6 γκολ και 5 ασίστ
• Με τη 2η ομάδα της Γοδόι Κρουζ: 26 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ

