Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Πρόκριση με ανατροπή για την ΑΕΛ, 2-1 εκτός έδρας την Καλαμάτα - Δείτε τα γκολ
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Πρόκριση με ανατροπή για την ΑΕΛ, 2-1 εκτός έδρας την Καλαμάτα - Δείτε τα γκολ
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν στο σκορ με τον Παμλίδη στο 31', με τους «βυσσινί» να κάνουν την ανατροπή με τους Τσακλά (45') και Μούργο (77') και να συνεχίζουν στη League Phase
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Καλαμάτας στη Μεσσηνία και εξασφάλισε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν στο σκορ στο 31΄ με τον άλλοτε «βυσσινί» Γιώργο Παμλίδη και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα της Λάρισας ήταν ανώτερη και ισοφάρισε στο 53΄ με κεφαλιά του αρχηγού Σοφιάν Τσακλά. Στο 77ο λεπτό ο Σάββας Μούργος διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι έτσι η δύο φορές κάτοχος του κυπέλλου Ελλάδας, προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Το παιχνίδι ήταν ειδικών συνθηκών για τον προπονητή των γηπεδούχων, Αλέκο Βοσνιάδη, που ήταν αυτός που οδήγησε πέρσι την ΑΕΛ στην άνοδο στη Super League 1.
Οι συνθέσεις:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Γιάννης Σπανός): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ (69΄ Λεμονής), Τσέλιος (58΄ Μάντζης), Μπονέτο (69΄ Φρίμπονγκ), Μορέϊρα (82΄ Μπρούνο Γκάμα), Παμλίδης (83΄ Κωστόπουλος).
ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Γκρόζος (60΄ Βαρσάμης), Μούργος, Φεριγκρά (74΄ Παντελάκης), Γκαράτε (60΄ Γιούσης), Σταϊκος, Τουπτα, Ατανάσοφ (82΄ Σουρλής), Τσακλά, Κοβάσεβιτς, Δεληγιαννίδη
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν στο σκορ στο 31΄ με τον άλλοτε «βυσσινί» Γιώργο Παμλίδη και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα της Λάρισας ήταν ανώτερη και ισοφάρισε στο 53΄ με κεφαλιά του αρχηγού Σοφιάν Τσακλά. Στο 77ο λεπτό ο Σάββας Μούργος διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι έτσι η δύο φορές κάτοχος του κυπέλλου Ελλάδας, προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
Το παιχνίδι ήταν ειδικών συνθηκών για τον προπονητή των γηπεδούχων, Αλέκο Βοσνιάδη, που ήταν αυτός που οδήγησε πέρσι την ΑΕΛ στην άνοδο στη Super League 1.
Οι συνθέσεις:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Γιάννης Σπανός): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ (69΄ Λεμονής), Τσέλιος (58΄ Μάντζης), Μπονέτο (69΄ Φρίμπονγκ), Μορέϊρα (82΄ Μπρούνο Γκάμα), Παμλίδης (83΄ Κωστόπουλος).
ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Γκρόζος (60΄ Βαρσάμης), Μούργος, Φεριγκρά (74΄ Παντελάκης), Γκαράτε (60΄ Γιούσης), Σταϊκος, Τουπτα, Ατανάσοφ (82΄ Σουρλής), Τσακλά, Κοβάσεβιτς, Δεληγιαννίδη
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα