Κώστας Τσιμίκας: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον Ρομάνο
Η μεταγραφή του Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, σε συνδυασμό με τον Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει «μποτιλιάρισμα» στο αριστερό άκρο της άμυνας
Ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από τη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής από τον χθεσινό (10/8) τελικό του Community Shield, όπου η ομάδα του Σλοτ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Κρίσταλ Πάλας.
Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Άντι Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει «μποτιλιάρισμα» στο αριστερό άκρο της άμυνας των κόκκινων και ο «Τσίμι» φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει.
Μάλιστα όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 29χρονος άσος είναι ήδη προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να τον έχει προσεγγίσει.
Ο Σερραίος αμυντικός βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020, έχοντας καταγράψει 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 18 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει 5 τίτλους, μεταξύ των οποίων η Premier League της περασμένης σεζόν.
🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj
