Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τόμας Μίλερ: Δημοπρατεί αντικείμενα από την εποχή του στη Μπάγερν για φιλανθρωπικό σκοπό
Τόμας Μίλερ: Δημοπρατεί αντικείμενα από την εποχή του στη Μπάγερν για φιλανθρωπικό σκοπό
Ο 35χρονος Γερμανός ποδοσφαιριστής έθεσε σε δημοπρασία μια σειρά από προσωπικά του αντικείμενα που συνδέονται με την 25ετή πορεία του στους Βαυαρούς
Οριστικά και επίσημα παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Τόμας Μίλερ, με τον 35χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή να ανακοινώνεται επίσημα την περασμένη Τετάρτη από τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του MLS. Ωστόσο, πριν γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, ο Γερμανός σταρ αποφάσισε να πει το δικό του ξεχωριστό «αντίο» στους φίλους της ομάδας.
Σε συνεργασία με ίδρυμα στη Γερμανία, ο Μίλερ έθεσε σε δημοπρασία για καλό σκοπό μια σειρά από προσωπικά του αντικείμενα που συνδέονται με την 25ετή πορεία του στους Βαυαρούς.
Στους «θησαυρούς» της συλλογής περιλαμβάνονται μια φανέλα αγώνα που έχει φορέσει ο ίδιος και άλλα είδη ένδυσης όπως και παπούτσια που φέρουν την υπογραφή του.
Επιπλέον, η αποχαιρετιστήρια δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης ασυνήθιστα αντικείμενα. Ανάμεσά τους είναι ένα... σημαιάκι κόρνερ από τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του (10 Μαΐου, 2-0 εναντίον της Γκλάντμπαχ) και ένα ξύλινο γλυπτό του Μίλερ σε φυσικό μέγεθος - κατασκευασμένο από μια βελανιδιά 200 ετών - με ύψος 2,25 μέτρα (συμπεριλαμβανομένου του βάθρου) και βάρος 180 κιλά.
Στη δράση συμμετέχουν και άλλοι παίκτες, όπως ο Μάνουελ Νόιερ (με γάντια τερματοφύλακα), ο Σάσα Μποέ, ο Γιόνας Ούρμπιχ και ο Ζοάο Παλίνια, που πρόσφεραν φανέλες αγώνων για τον ίδιο σκοπό.
Μάλιστα, οι φίλοι του Μίλερ μπορούν να διεκδικήσουν και το πρώτο του φανελάκι των Vancouver Whitecaps, αυτό που κρατούσε στην παρουσίασή του, μαζί με το αυθεντικό πακέτο αποστολής. Στον καναδικό σύλλογο θα φορά πλέον το «13» αντί για το ιστορικό «25» της Μπάγερν. Η δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Σε συνεργασία με ίδρυμα στη Γερμανία, ο Μίλερ έθεσε σε δημοπρασία για καλό σκοπό μια σειρά από προσωπικά του αντικείμενα που συνδέονται με την 25ετή πορεία του στους Βαυαρούς.
Στους «θησαυρούς» της συλλογής περιλαμβάνονται μια φανέλα αγώνα που έχει φορέσει ο ίδιος και άλλα είδη ένδυσης όπως και παπούτσια που φέρουν την υπογραφή του.
Επιπλέον, η αποχαιρετιστήρια δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης ασυνήθιστα αντικείμενα. Ανάμεσά τους είναι ένα... σημαιάκι κόρνερ από τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του (10 Μαΐου, 2-0 εναντίον της Γκλάντμπαχ) και ένα ξύλινο γλυπτό του Μίλερ σε φυσικό μέγεθος - κατασκευασμένο από μια βελανιδιά 200 ετών - με ύψος 2,25 μέτρα (συμπεριλαμβανομένου του βάθρου) και βάρος 180 κιλά.
Στη δράση συμμετέχουν και άλλοι παίκτες, όπως ο Μάνουελ Νόιερ (με γάντια τερματοφύλακα), ο Σάσα Μποέ, ο Γιόνας Ούρμπιχ και ο Ζοάο Παλίνια, που πρόσφεραν φανέλες αγώνων για τον ίδιο σκοπό.
Μάλιστα, οι φίλοι του Μίλερ μπορούν να διεκδικήσουν και το πρώτο του φανελάκι των Vancouver Whitecaps, αυτό που κρατούσε στην παρουσίασή του, μαζί με το αυθεντικό πακέτο αποστολής. Στον καναδικό σύλλογο θα φορά πλέον το «13» αντί για το ιστορικό «25» της Μπάγερν. Η δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα