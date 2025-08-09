Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίνοχ
Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίνοχ
Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μέχρι το 2027
Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Στίβεν Ίνοχ έως το 2027. Γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ., αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Γιουκόν και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Λούιζβιλ. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του Άρη ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Ομπραντόιρο, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Μπασκόνια. Με τους Βάσκους, ο Ίνοχ μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Τουρκ Τέλεκομ, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον Άρη, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Ρίτας Βίλνιους. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο Ίνοχ είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοχ
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Steven Enoch έως το 2027.
Ο Steven Enoch γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Uconn και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Louisville. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Obradoiro, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Baskonia. Με τους Βάσκους, ο Enoch μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον ΑΡΗ, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Rytas Vilnius. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο 28χρονος άσος είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ».
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Γιουκόν και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Λούιζβιλ. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του Άρη ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Ομπραντόιρο, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Μπασκόνια. Με τους Βάσκους, ο Ίνοχ μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Τουρκ Τέλεκομ, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον Άρη, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Ρίτας Βίλνιους. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο Ίνοχ είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
Η ανακοίνωση του Άρη για τον Ίνοχ
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Steven Enoch έως το 2027.
Ο Steven Enoch γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1997 και με ύψος 2.08μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ο 28χρονος αθλητής ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2015 στο Uconn και δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στο Louisville. Στην τελευταία του χρονιά στο NCAA, είχε 9.5 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Η επαγγελματική καριέρα του νέου παίκτη του ΑΡΗ Midea ξεκίνησε το 2020 στην Ισπανία και την Obradoiro, όπου είχε 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στην Euroleague με τα χρώματα της Baskonia. Με τους Βάσκους, ο Enoch μέτρησε 8.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στην ACB και 7.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη Euroleague.
Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom, με την οποία μάλιστα αντιμετώπισε δύο φoρές τον ΑΡΗ, στο BKT EuroCup. Είχε 11.4 πόντους και 5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα και 12.4 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κοψίματα στο BKT EuroCup.
Πέρυσι, ταξίδεψε στη Λιθουανία για να αγωνιστεί στη Rytas Vilnius. Στο λιθουανικό πρωτάθλημα ο 28χρονος άσος είχε 7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο Basketball Champions League 9.9 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ».
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα