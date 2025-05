Μπάρκλεϊ στο πλευρό του Αντετοκούνμπο για το επεισόδιο με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον: Εγώ θα τον είχα γρονθοκοπήσει

πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μετά τον αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς.

Συγκεκριμένα, ο μπαμπάς του σούπερ-σταρ των Πέισερς με τη λήξη του αγώνα άρχιζε να πανηγυρίζει προκλητικά προς την πλευρά των φιλοξενούμενων και μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» να τους λέει και διάφορες εκφράσεις τύπου «Now go home».





"Giannis is one of my favorite players. He became more of one of my favorite players last night because ain't no way in the hell I wouldn't have clocked him."



-Charles Barkley applauds Giannis for the way he handled the postgame altercation with Haliburton's dad