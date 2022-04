Χόουπ Σόλο: Η θρυλική Αμερικανίδα τερματοφύλακας αναβάλλει την είσοδό της στο Hall of Fame για να μπει σε κέντρο αποκατάστασης

Κλείσιμο





Η πρώην αστέρας τουτων, Χόουπ Σόλο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναβάλλει την εισαγωγή της στογια να μπει σε κέντρο απεξάρτησης για κατάχρηση αλκοόλ, αφού συνελήφθη από τις Αρχές καθώς οδηγούσε μεθυσμένη έχοντας στο όχημα της τα δύο της παιδιά, ηλικίας δύο ετών, που είναι δίδυμα«Επικοινώνησα με το Hall of Fame και ζήτησα με σεβασμό την αναβολή της τελετής εισαγωγής μου στο για το 2023. Θα εισέλθω οικειοθελώς σε ένα πρόγραμμα θεραπείας για το αλκοόλ για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις μου με το αλκοόλ», είπε η 40χρονη δυο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, η οποία ολοκλήρωσε την καριέρα της έχοντας 202 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας της.«Αυτή τη στιγμή, οι ενέργειές μου και η εστίασή μου κατευθύνονται πλήρως στην υγεία μου, τη θεραπεία και τη φροντίδα της οικογένειάς μου. Θέλω να ευχαριστήσω το Hall of Fame για την υποστήριξή τους και για την κατανόηση της απόφασής μου», συμπλήρωσε ηΗ τερματοφύλακας της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ για 16 ολόκληρα χρόνια (2000-2016), συνελήφθη στις 31 Μαρτίου, αφού οι αστυνομικοί τη βρήκαν σε λιπόθυμη κατάσταση στο κάθισμά του οδηγού ενός οχήματος στη Βόρεια Καρολίνα με τα 2χρονα δίδυμά της μέσα.Ένας περαστικός παρατήρησε την πρώην τερματοφύλακα να κοιμάται στη θέση του οδηγού για πάνω από μία ώρα με τη μηχανή του αυτοκινήτου αναμμένη και τα δύο παιδιά στο πίσω κάθισμα, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. Ο Σόλο αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ τεστ και αντ' αυτού της έγινε εξέταση αίματος.Τον Ιανουάριο εξελέγη στο US Soccer Hall of Fame. Η τελετή εισαγωγής είχε προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου. Αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 28 Ιουνίου.