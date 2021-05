Red Bull: Το Wings for Life World Run 2021 επιστρέφει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 8ο Wings For Life World Run, ο παγκόσμιος φιλανθρωπικός αγώνας που συγκεντρώνει χρήματα για να βοηθήσει την έρευνα θεραπείας για τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας από οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκεσαι.Δήλωσε συμμετοχή κατεβάζοντας την εφαρμογή Αpp Run και μάθε εδώ τα πάντα σχετικά με το Wings for Life World Run και γιατί να περιμένεις πώς και πώς να δέσεις τα παπούτσια σου και να πάρεις μέρος.Όταν τρέχεις στο Wings For Life World Run, τρέχεις για αυτούς που δεν μπορούν, καθώς το 100% όλων των εσόδων πηγαίνει απευθείας στο Ίδρυμα Wings for Life, του οποίου η αποστολή είναι να βρει μια θεραπεία για τραυματισμό του νωτιαίου μυελού.Ο αγώνας αυτός έχει μια μοναδική μορφή που περιλαμβάνει μια κινητή γραμμή τερματισμού που ονομάζεται Catcher Car. Ξεκινάς ταυτόχρονα με όλους τους άλλους συμμετέχοντες – 2 μ.μ. ώρα Ελλάδας και 30 λεπτά αργότερα, ένα Catcher Car ξεκινά την καταδίωξή του. Όταν σε περάσει, έχεις ολοκληρώσει τον αγώνα σου και το τελευταίο άτομο που θα φτάσει ανακηρύσσεται παγκόσμιος νικητής. Ο πρωταθλητής του 2020, ο Βρετανός δρομέας Μάικλ Τέιλορ, κατάφερε να καλύψει 69,92 χιλιόμετρα αφού έτρεξε για 4 ώρες και 12 λεπτά. Με ζωντανή παρακολούθηση και ένα εικονικό Catcher Car, η εφαρμογή Αpp Run σου επιτρέπει να πάρεις μέρος από όπου κι αν βρίσκεσαι την ημέρα του αγώνα. Οι λειτουργίες της θα σε κρατήσουν συνδεδεμένο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχει επίσης μια ηχητική εμπειρία που θα σε ενημερώνει, θα σε ψυχαγωγεί και θα σου δίνει κίνητρο σε πραγματικό χρόνο.Χάρη στο format του αγώνα με το Catcher Car -όπου δηλαδή σε φτάνει η γραμμή τερματισμού, μπορείς να επιλέξεις το δικό σου στόχο απόστασης, είτε τρέχεις, είτε είσαι σε αναπηρική καρέκλα, είτε κάνεις jogging, είτε περπατάς. Υπάρχει ακόμη και ένα κομπιουτεράκι Wings for Life World Run για να σου δείχνει το ρυθμό που πρέπει να ορίσεις για να φτάσεις στην απόσταση που έχεις βάλει ως στόχο. Πολλοί συμμετέχοντες έχουν πει ότι το Catcher Car τους ώθησε σε ένα νέο προσωπικό ρεκόρ.Αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Αρχάριοι. Δεκαοχτάρηδες. Ογδοντάρηδες. Όλοι ανάμεσά τους. Το παγκόσμιο ρόστερ στο Wings For Life World Run είναι όσο πιο ποικίλο μπορείς να φανταστείς, γεμάτο με στολές, ομάδες με ταιριαστά ρούχα και – ανάλογα με την τοποθεσία – γυαλιά ηλίου, προβολάκια για τη νύχτα, αδιάβροχα, sweatbands και φυσικά πολλά χαμόγελα. Το να κάνεις κάτι τέτοιο για καλό σκοπό, καθιστά μια μέρα γεμάτη ενέργεια που μοιράζονται ταυτόχρονα χιλιάδες δρομείςΌχι μόνο θα τρέχεις ταυτόχρονα με δρομείς σε όλο τον κόσμο, αλλά θα προσθέσεις σε μια κληρονομιά που χτίζεται από την πρώτη εκκίνηση, το 2014. Μέχρι στιγμής, 700.000 εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες από 195 χώρες έχουν καλύψει 7 εκατομμύρια χιλιόμετρα και έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα σχετικά με τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού! Δεν θα σταματήσει αυτή η ενέργεια έως ότου βρεθεί μια θεραπεία.Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ιδρύματος Wings For LifeΠερισσότερες πληροφορίες για το Wings For Life World Run και τους πολλαπλούς τρόπους να στηρίξεις την ενέργεια εδώ. To Wings for Life είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα. Σκοπός του, είναι η έρευνα για την ανεύρεση θεραπείας των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, που στερούν από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο την ικανότητα να περπατούν.#WingsForLife#WorldRun