Βραζιλιάνικα ΜΜΕ: «Ο Φερέιρα ζήτησε στην Παλμέιρας τον Ντόουγκλας Αουγκούστο»

💣Exclusivo: A pedido de Abel Fernando, #Palmeiras inicia negociação com Douglas Augusto do PAOK. A operação gira em um milhão de euros por 50% dos direitos do jogador de 23 anos. O restante é dividido entre #PAOK (35%) e #Corinthians (15%)



