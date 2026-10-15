Βίντεο: Η Ομάδα Αλήθειας τρολάρει τον Τσίπρα για τη δήλωσή του «δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά»
Βίντεο: Η Ομάδα Αλήθειας τρολάρει τον Τσίπρα για τη δήλωσή του «δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά»
Στις 23 Σεπτεμβρίου έλεγε ότι συγκυβέρνησε με τη Δεξιά, ενώ στις 13 Οκτωβρίου υποστήριξε το αντίθετο
Στο στόχαστρο της Ομάδας Αλήθειας βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή πρόσφατη δήλωσή του σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά».
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα στο Χ, η Ομάδα Αλήθειας αντιπαραβάλλει δύο τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίες απέχουν χρονικά μόλις 20 ημέρες, επιχειρώντας να αναδείξει αντίφαση στα λεγόμενά του.
«Μιλάτε σε εμένα για κουλτούρα συνεργασίας, που αναγκάστηκα να συνεργαστώ με ένα κόμμα της Δεξιάς», είχε αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, στις 13 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, διατύπωσε την αντίθετη θέση.
«Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε δηκτικά ότι «λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», υπενθυμίζοντας την κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα στο Χ, η Ομάδα Αλήθειας αντιπαραβάλλει δύο τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίες απέχουν χρονικά μόλις 20 ημέρες, επιχειρώντας να αναδείξει αντίφαση στα λεγόμενά του.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Σύμφωνα με το βίντεο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι συγκυβέρνησε με τη Δεξιά.
Τεράστιος Τσίπρας 23.09.2026: Συγκυβέρνησα με την δεξιά Τσίπρας 13.10.2026: Δεν συγκυβέρνησα με την δεξιά https://t.co/5NCBzyfjl8— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 15, 2026
«Μιλάτε σε εμένα για κουλτούρα συνεργασίας, που αναγκάστηκα να συνεργαστώ με ένα κόμμα της Δεξιάς», είχε αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, στις 13 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, διατύπωσε την αντίθετη θέση.
«Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το σχόλιο ΜαρινάκηΥπενθυμίζεται ότι χθες τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε δηκτικά ότι «λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», υπενθυμίζοντας την κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
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