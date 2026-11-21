Συμμορία ανηλίκων έκλεβε περίπτερα και μίνι μάρκετ στους Αμπελόκηπους, δείτε βίντεο από τη δράση τους

Η ομάδα δρούσε επί τουλάχιστον οκτώ μήνες στην περιοχή – Απειλούσαν τους ιδιοκτήτες για να τους αποσπούν την προσοχή