Συνάντηση Τσίπρα με εργαζόμενους delivery: Το πρώτο νομοσχέδιο της ΕΛ.Α.Σ για τα εργασιακά τους δικαιώματα
Συνάντηση Τσίπρα με εργαζόμενους delivery: Το πρώτο νομοσχέδιο της ΕΛ.Α.Σ για τα εργασιακά τους δικαιώματα
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα προωθήσει νομοσχέδιο
Συνάντηση με εργαζόμενους delivery είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα προωθήσει νομοσχέδιο για τα δικαιώματα του κλάδου.
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
Ακούμε συχνά το «έχει φύγει το παιδί» για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει «παίζοντας τη ζωή του κορώνα γράμματα» και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα.
Μας φέρνουν φαγητό, καφέ, φάρμακα, ακόμα και τα ψώνια του supermarket. Κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους.
Στη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους τους δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μας νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου. Του κλάδου των ντελιβεράδων.
Έναν νόμο που θα προβλέπει:
Διαφάνεια και έλεγχος στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων.
Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι
Κατάργηση των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες.
Πλήρης επαναφορά της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων.
Μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας - κατοχύρωση κάλυψης από εργατικά ατυχήματα.
Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… «που έχει φύγει» για να μας εξυπηρετήσει.
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
Ακούμε συχνά το «έχει φύγει το παιδί» για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει «παίζοντας τη ζωή του κορώνα γράμματα» και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα.
Μας φέρνουν φαγητό, καφέ, φάρμακα, ακόμα και τα ψώνια του supermarket. Κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους.
Στη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους τους δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μας νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου. Του κλάδου των ντελιβεράδων.
Έναν νόμο που θα προβλέπει:
Διαφάνεια και έλεγχος στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων.
Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι
Κατάργηση των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες.
Πλήρης επαναφορά της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων.
Μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας - κατοχύρωση κάλυψης από εργατικά ατυχήματα.
Γιατί εμείς έχουμε το νου μας στο παιδί… «που έχει φύγει» για να μας εξυπηρετήσει.
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