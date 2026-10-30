Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις
Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις
Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία - ΠΑΣΟΚ, Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκανμ ενώ ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν
Κατα πλειοψηφία εγκρίθηκε επι της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την διεύρυνση της ρύθμισης χρεών σε έως 120 δόσεις από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.
Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχθηκε για την τελική στάση που θα κρατήσει στην Ολομέλεια αν και προσανατολίζεται να καταψηφίσει. Επιφύλαξη εξέφρασαν και οι ειδικοί αγορητές της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας.
Να σημειωθεί ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις εκτός από την αύξηση των δόσεων για την ρύθμιση χρεών προβλέπουν παράλληλα νέες υποχρεώσεις για τους servicers και προστασία των συνεπών δανειοληπτών, φορολόγηση με 10% της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα και μεταφορά στην ΑΑΔΕ της αρμοδιότητας ελέγχου των στοιχείων του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Τέλος, υπενθυμίζεται πως αποσύρθηκε η διάταξη για υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή σε όλες τις αντικαταβολές μέσω courier.
Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχθηκε για την τελική στάση που θα κρατήσει στην Ολομέλεια αν και προσανατολίζεται να καταψηφίσει. Επιφύλαξη εξέφρασαν και οι ειδικοί αγορητές της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας.
Να σημειωθεί ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις εκτός από την αύξηση των δόσεων για την ρύθμιση χρεών προβλέπουν παράλληλα νέες υποχρεώσεις για τους servicers και προστασία των συνεπών δανειοληπτών, φορολόγηση με 10% της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα και μεταφορά στην ΑΑΔΕ της αρμοδιότητας ελέγχου των στοιχείων του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Τέλος, υπενθυμίζεται πως αποσύρθηκε η διάταξη για υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή σε όλες τις αντικαταβολές μέσω courier.
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