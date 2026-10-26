Μαρκόπουλος για υποθέσεις φοροδιαφυγής: Αργά ή γρήγορα θα τους ξετρυπώσουμε όλους
Μαρκόπουλος για υποθέσεις φοροδιαφυγής: Αργά ή γρήγορα θα τους ξετρυπώσουμε όλους
Έρευνες και στην αλυσίδα καφέ που σχετίζεται με τον Βαγγέλη Λιόλιο προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών
Την βούληση της κυβέρνησης να εντοπίσει και να οδηγήσει στις αρμόδιες δικαστικές και φορολογικές αρχές όλους όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής επισήμανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επικαλούμενος τις πρόσφατες εξελίξεις με την σύλληψη τριών διαφορετικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με το ελληνικό μπάσκετ και τις αλυσίδες Pizza Fan και φούρνοι «Χωριάτικο».
Ο υφυπουργός Οικονομικών μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε. Να το ξέρετε» ενώ αναφερόμενος στον προφυλακισμένο τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ προανήγγειλε έρευνες για την αλυσίδα καταστημάτων εμπορίας καφέ ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου.
«Όσο ψηφιοποιείται η ΑΑΔΕ, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος επικαλούμενος τις υποθέσεις Pizza Fan και φoύρνων «Χωριάτικο» ενώ, αναφερόμενος στην υπόθεση του μπάσκετ, σημείωσε ότι «θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου».
«Αυτή η κυβέρνηση έρχεται και τους ξεσκεπάζει. Αυτή η κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία έρχονται και ξεριζώνουν αυτά τα κυκλώματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για φαινόμενα τα οποία συζητούνται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
«Πολλοί τα συζητούν πολλά χρόνια, αλλά εμείς έχουμε την πολιτική βούληση», υπογράμμισε, αποδίδοντας παράλληλα τα εύσημα στην ΑΑΔΕ για τη δημιουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει την πραγματοποίηση πιο αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρκόπουλος απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους συμμετέχουν σε παράνομα κυκλώματα, διαμηνύοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
«Ένα μήνυμα προς όλους αυτούς: Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε, να το ξέρετε. Και ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υφυπουργός Οικονομικών μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε. Να το ξέρετε» ενώ αναφερόμενος στον προφυλακισμένο τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ προανήγγειλε έρευνες για την αλυσίδα καταστημάτων εμπορίας καφέ ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου.
«Όσο ψηφιοποιείται η ΑΑΔΕ, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος επικαλούμενος τις υποθέσεις Pizza Fan και φoύρνων «Χωριάτικο» ενώ, αναφερόμενος στην υπόθεση του μπάσκετ, σημείωσε ότι «θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου».
«Αυτή η κυβέρνηση έρχεται και τους ξεσκεπάζει. Αυτή η κυβέρνηση, η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία έρχονται και ξεριζώνουν αυτά τα κυκλώματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για φαινόμενα τα οποία συζητούνται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
«Πολλοί τα συζητούν πολλά χρόνια, αλλά εμείς έχουμε την πολιτική βούληση», υπογράμμισε, αποδίδοντας παράλληλα τα εύσημα στην ΑΑΔΕ για τη δημιουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει την πραγματοποίηση πιο αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρκόπουλος απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους συμμετέχουν σε παράνομα κυκλώματα, διαμηνύοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
«Ένα μήνυμα προς όλους αυτούς: Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε, να το ξέρετε. Και ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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