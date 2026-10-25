Μαρινάκης για Μονή Σινά: Η αντιπολίτευση δεν αντιπολιτεύεται τη ΝΔ, αλλά τη χώρα

«Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί, δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θυμίζοντας ότι Πατριαρχείο και Ιερά Σύνοδος στηρίζουν τη συμφωνία - Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ