Μαρινάκης για Μονή Σινά: Η αντιπολίτευση δεν αντιπολιτεύεται τη ΝΔ, αλλά τη χώρα
Μαρινάκης για Μονή Σινά: Η αντιπολίτευση δεν αντιπολιτεύεται τη ΝΔ, αλλά τη χώρα
«Η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί, δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θυμίζοντας ότι Πατριαρχείο και Ιερά Σύνοδος στηρίζουν τη συμφωνία - Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ
Επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη συμφωνία της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά με το Αιγυπτιακό κράτος εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι αντιπολιτεύονται ακόμη και κάτι «που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν».
Μιλώντας σε εκδήλωση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε το κείμενο της συμφωνίας. «Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», είπε.
Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας τη συμφωνία, καθώς όπως είπε, επιλύει μια εκκρεμότητα περισσότερων από 1.000 ετών. Η ελληνική κυβέρνηση, σημείωσε, συνέβαλε ενεργά στην επίτευξή της.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία έχει τη συγκατάθεση και τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Ιερών Συνόδων των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.
«Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ
Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά αναφέρεται:
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Νέα Δημοκρατία έχει το μονοπώλιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας και όλοι οι υπόλοιποι είναι λαϊκιστές, κακομοίρηδες, στερούνται πατριωτισμού και σχεδόν δεν δικαιούνται... δια να ομιλούν. Δεν προκαλεί εντύπωση, όταν η αλαζονεία τους τους έχει οδηγήσει να κάνουν σημαία το "Μητσοτάκης ή χάος". Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί αντιδημοκρατική μετάλλαξη υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη. Κρίμα για μια ιστορική παράταξη.
Η προσπάθεια φίμωσης που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προηγούμενο μετά τη Μεταπολίτευση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και ο αυταρχικός κατήφορος θα σταματήσει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα κατεύθυνσης της πολιτικής αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε και σε κάθε δημοκράτη που στήριζε Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθεί μαζί μας για να διατηρήσουμε το φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας.
«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι αντιπολιτεύονται ακόμη και κάτι «που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν».
Μιλώντας σε εκδήλωση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε το κείμενο της συμφωνίας. «Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», είπε.
Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας τη συμφωνία, καθώς όπως είπε, επιλύει μια εκκρεμότητα περισσότερων από 1.000 ετών. Η ελληνική κυβέρνηση, σημείωσε, συνέβαλε ενεργά στην επίτευξή της.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία έχει τη συγκατάθεση και τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Ιερών Συνόδων των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.
«Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ
Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά αναφέρεται:
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Νέα Δημοκρατία έχει το μονοπώλιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας και όλοι οι υπόλοιποι είναι λαϊκιστές, κακομοίρηδες, στερούνται πατριωτισμού και σχεδόν δεν δικαιούνται... δια να ομιλούν. Δεν προκαλεί εντύπωση, όταν η αλαζονεία τους τους έχει οδηγήσει να κάνουν σημαία το "Μητσοτάκης ή χάος". Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί αντιδημοκρατική μετάλλαξη υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη. Κρίμα για μια ιστορική παράταξη.
Η προσπάθεια φίμωσης που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προηγούμενο μετά τη Μεταπολίτευση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και ο αυταρχικός κατήφορος θα σταματήσει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα κατεύθυνσης της πολιτικής αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε και σε κάθε δημοκράτη που στήριζε Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθεί μαζί μας για να διατηρήσουμε το φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας.
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