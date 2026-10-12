Γεωργιάδης: Έχετε δει τσακωμό δικό μου με τον κ. Δένδια; Στα όρια του γκροτέσκου το κόμμα Σαμαρά
Γεωργιάδης: Έχετε δει τσακωμό δικό μου με τον κ. Δένδια; Στα όρια του γκροτέσκου το κόμμα Σαμαρά
«Κάτω από 1% η παραβατικότητα που έχει πιάσει το Medwatch. Όλοι να ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε κάθε μέρα και πολλές φορές» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Για τους ελέχγους και την παραβατικότητα που εντοπίζει το Medwatch, το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, τις επιστολές Μητσοτάκη στη φόν ντερ Λάιεν για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος της ενέργειας αλλά και το κόμμα Σαμαρά μίλησε στην ΕΡΤ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε «η παραβατικότητα που βγαίνει από το medwatch είναι κάτω από 1%. Όλοι να ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε κάθε μέρα και πολλές φορές, έχουμε και αρχείο ηλεκτρονικό και αυτό είναι κρίσιμο γιατί τους πελάτες τους ψάρευαν από το διαδίκτυο».
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «έχουμε κάνει ελέγχους 300 στην Αθήνα πάνω από 100 στη Θεσσαλονίκη και περίπου 70 στον Πειραιά. Δεν αφορά μόνο γιατρούς αλλά και κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες».
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά «στο κομμάτι των ψυχολόγων και ποιος μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες καθώς υπάρχει μια γκρίζα περιοχή. Σκοπός μας είναι να ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι και τι πιστοποιήσεις πρέπει να έχει και με βάση αυτά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Η έννοια της ψυχολογίας άπτεται της δημόσιας υγείας, θα μπουν κριτήρια και προϋποθέσεις».
Ο υπουργός Υγείας δήλωσε, επίσης, «αισιόδοξος ότι η επιστολή Μητσοτάκη στην κυρία φον ντερ Λάιεν για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα γίνει δεκτή. Πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο θα συνεννοηθούμε. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν στέκει δημοσιονομικά λόγω του ορίου δαπανών. Όταν είσαι μέλος της ΕΕ δεν μπορείς να ξεπεράσεις το όριο δαπανών».
Ερωτηθείς εκ νέου για την ανάρτησή του με την οποία καυτηρίαζε όσους απουσίαζαν από τα 52α γενέθλία της ΝΔ και την ερμηνεία που πολλοί έδωσαν λόγω της απουσίας του Νίκου Δένδια από την εκδήλωση για υπουργική υποχρέωση, ο κ. Γεωργιάδης είπε «έχετε δει τσακωμό μου με τον κ. Δένδια; Μόνο καλά λόγια έχω πει για τον κ. Δένδια».
«Όταν κάποιος σε καλεί στα γενέθλιά του δεν είναι αγένεια να μην πας; Την ημέρα των γενεθλίων της ΝΔ είχα βαρύ πρόγραμμα. Ο λόγος που μπήκα σε ταλαιπωρία για να είμαι παρών ήταν ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι στα γενέθλια της παράταξης πρέπει να είμαστε όλοι, είναι προτεραιότητα».
Παράλληλα χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο πέραν της ιδεολογίας του» τον Ηλία Κασιδιάρη «γιατί κάνει γκελ. Πρέπει να είμαστε απέναντί του μετωπικά, δεν θέλει χάιδεμα».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε «είναι άκομψο να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και φτάνει να γίνεται γκροτέσκο και είμαστε σε αυτό το όριο με το κόμμα του κ. Σαμαρά».
Μιλώντας, τέλος, για καταγγελία που αφορά τον θάνατο άνδρα στην Κύθνο και καθυστέρηση 1 ώρας για να φτάσει το ασθενοφόρο, ο κ. Γεωργιάδης είπε «υπάρχει αρκετά καινούργιο ασθενοφόρο που είχε απινιδωτή και πήγε στα 25 λεπτά, γιατρός πήγε άμεσα. Ο άνθρωπος είχε καρδιολογικά προβλήματα, του έγινε απινίδωση αλλά δεν επανήλθε. Οι χρόνοι ανταπόκρισης του συστήματος ήταν ικανοποιητικοί, στον άνθρωπο παρείχαμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ιατρική και η τεχνολογία. Το να πλήττεις την εμπιστοσύνη στον ΕΣΥ είναι βασικό πρόβλημα παραπληροφόρησης και ποινικό»
Όπως είπε «η παραβατικότητα που βγαίνει από το medwatch είναι κάτω από 1%. Όλοι να ξέρουν ότι τους παρακολουθούμε κάθε μέρα και πολλές φορές, έχουμε και αρχείο ηλεκτρονικό και αυτό είναι κρίσιμο γιατί τους πελάτες τους ψάρευαν από το διαδίκτυο».
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «έχουμε κάνει ελέγχους 300 στην Αθήνα πάνω από 100 στη Θεσσαλονίκη και περίπου 70 στον Πειραιά. Δεν αφορά μόνο γιατρούς αλλά και κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες».
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά «στο κομμάτι των ψυχολόγων και ποιος μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες καθώς υπάρχει μια γκρίζα περιοχή. Σκοπός μας είναι να ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι και τι πιστοποιήσεις πρέπει να έχει και με βάση αυτά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Η έννοια της ψυχολογίας άπτεται της δημόσιας υγείας, θα μπουν κριτήρια και προϋποθέσεις».
Ο υπουργός Υγείας δήλωσε, επίσης, «αισιόδοξος ότι η επιστολή Μητσοτάκη στην κυρία φον ντερ Λάιεν για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα γίνει δεκτή. Πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο θα συνεννοηθούμε. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν στέκει δημοσιονομικά λόγω του ορίου δαπανών. Όταν είσαι μέλος της ΕΕ δεν μπορείς να ξεπεράσεις το όριο δαπανών».
Ερωτηθείς εκ νέου για την ανάρτησή του με την οποία καυτηρίαζε όσους απουσίαζαν από τα 52α γενέθλία της ΝΔ και την ερμηνεία που πολλοί έδωσαν λόγω της απουσίας του Νίκου Δένδια από την εκδήλωση για υπουργική υποχρέωση, ο κ. Γεωργιάδης είπε «έχετε δει τσακωμό μου με τον κ. Δένδια; Μόνο καλά λόγια έχω πει για τον κ. Δένδια».
«Όταν κάποιος σε καλεί στα γενέθλιά του δεν είναι αγένεια να μην πας; Την ημέρα των γενεθλίων της ΝΔ είχα βαρύ πρόγραμμα. Ο λόγος που μπήκα σε ταλαιπωρία για να είμαι παρών ήταν ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι στα γενέθλια της παράταξης πρέπει να είμαστε όλοι, είναι προτεραιότητα».
Παράλληλα χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο πέραν της ιδεολογίας του» τον Ηλία Κασιδιάρη «γιατί κάνει γκελ. Πρέπει να είμαστε απέναντί του μετωπικά, δεν θέλει χάιδεμα».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε «είναι άκομψο να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και φτάνει να γίνεται γκροτέσκο και είμαστε σε αυτό το όριο με το κόμμα του κ. Σαμαρά».
Μιλώντας, τέλος, για καταγγελία που αφορά τον θάνατο άνδρα στην Κύθνο και καθυστέρηση 1 ώρας για να φτάσει το ασθενοφόρο, ο κ. Γεωργιάδης είπε «υπάρχει αρκετά καινούργιο ασθενοφόρο που είχε απινιδωτή και πήγε στα 25 λεπτά, γιατρός πήγε άμεσα. Ο άνθρωπος είχε καρδιολογικά προβλήματα, του έγινε απινίδωση αλλά δεν επανήλθε. Οι χρόνοι ανταπόκρισης του συστήματος ήταν ικανοποιητικοί, στον άνθρωπο παρείχαμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ιατρική και η τεχνολογία. Το να πλήττεις την εμπιστοσύνη στον ΕΣΥ είναι βασικό πρόβλημα παραπληροφόρησης και ποινικό»
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